Разбил витрину и умер от порезов: вор-неудачник скончался на юго-западе Москвы

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Странная смерть на юго-западе Москвы. Или самая неудачная в истории попытка ограбления аптеки...

Минувшей ночью в аптеку на улице Обручева забрался мужчина. По данным KP.RU, сама аптека закрылась в 22:00, а около 23:00 некий товарищ разбил стеклянную дверь и вошел в помещение.

В полиции полагают, что целью мужчины была кража - либо какие-то медикаменты хотел утащить, либо попытаться вскрыть кассу. Вора подвела резкость и разбитая витрина.

- Покидая помещение, мужчина получил порезы осколками, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. - Очевидцы вызвали скорую помощь. Но приехавшие медики констатировали смерть раненого мужчины. Проводится доследственная проверка.

По нашим данным, личность воришки-неудачника пока не установлена.