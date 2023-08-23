«Кулаком по лицу за шорты»: В Нахабино ищут мужчину, который напал на девушку во время пробежки

Ударив девушку, нападавший (на фото) поспешил скрыться во дворах. Сейчас его ищет полиция.

Подмосковная полиция ищет молодого мужчину, который избил вышедшую на пробежку девушку. Ему не понравилось, что спортсменка надела короткие шорты.

Отвратительный инцидент произошел в Нахабино около 8 часов утра в среду, 23 августа.

21-летняя девушка по имени Фаина уже написала заявление в полицию.

- По словам заявительницы, она бежала по тротуару, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Внезапно ее остановил, схватив за руки, незнакомый молодой человек.

Крикнул: «Ты как вырядилась? Почему так выглядишь?». Фаина попыталась вырваться, но тут же получила удар кулаком по лицу. Ей все-таки удалось отбежать от агрессивного отморозка. На помощь пришел прохожий, который удерживал молодого человека, пока девушка звонила в полицию.

- Неадекват вел себя агрессивно и утверждал, что «нормальная девушка» так одеваться не может, - говорит источник.

21-летняя девушка по имени Фаина уже написала заявление в полицию Фото: Личный архив

При этом, стоит отметить, на Фаине были самые обычные спортивные шорты.

После этого нападавший поспешил скрыться во дворах. Сейчас его ищет полиция.

У Фаины разбиты губы. В своем заявлении девушка описывает парня так: невысокий, темноволосый, худой, азиатской внешности.

«В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для его привлечения к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, сейчас пусть драчуна пытаются отследить по камерами видеонаблюдения.

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Нападавший задержан, а люди выступили в защиту

Около трех часов потребовалась оперативникам, чтобы установить буяна. Взяли его на квартире у родственников. Сам он уроженец Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Нападавшему грозит до пяти лет колонии. Но прежде предстоит общение с психиатрами. Судя по речи и поведению мигранта, у него могут быть проблемы с психическим здоровьем. В этом случае суд направляет на принудительное лечение.

Пострадавшая живет в Нахабино с мужем. Фаина — мастер спорта по легкой атлетике. Сейчас учится в вузе. Многие пользователи соцсетей выражают ей слова поддержки и решительно осуждают поступок мигранта, какими бы мотивами тот не руководствовался.