В Подмосковье с молотка продадут дачу Сталина: только земля рядом с особняком стоит около 1 млрд рублей

В Подмосковье готовятся повести торги за усадьбу «Липки». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подмосковье готовятся повести торги за усадьбу «Липки». Главным образом она известна как дача Иосифа Сталина. Отец народов жил здесь с 1932 по 1934 годы. Хотя изначально особняк строили не для него.

С молотка пойдет не только дом, но и прилегающий земельный участок в 38,4 га — это как три парка «Зарядье». Тут протекает речушка Девкин ручей.

Формально это Мытищинской округ. Живописное место расположено в 1,5 от МКАД. Правда, с двух сторон подпирают промзоны, зато с двух других — лес.

Сама усадьба площадью 4000 «квадратов». Новый владелец сможет не только есть и пить в комнатах, где жил вождь. Рядом с домом вырыт секретный бункер. С особняком его соединяет лифт.

Правда, все в удручающем состоянии. Два года назад корреспонденты «КП» были в усадьбе. Стены в плесени, дубовые двери сняты и вывезены, лепнина обвалилась. Трава растет прямо на лестницах. В общем, декорации из мистического триллера, а не дача вождя. Усадьба «Липки» в документах называлась «Объект 260» — в лучших традициях советского конспирирования.

Дом и территория сейчас на госбалансе. От бремени бюджет решил избавиться. Торги намечены на четвертый квартал этого года. А вот стартовая цена лота пока неизвестна. Сначала проведут оценку.

Усадьба «Липки» не единственная и не самая популярная дача Сталина. Больше времени он проводил в доме недалеко от Кунцево (Ближняя дача), где впоследствии и скончался.

После Иосифа Виссарионовича в «Липках» поочередно жили члены политбюро. Особняк несколько раз перестраивали и переделывали сообразно их прихотями. В 1989 году дом передали под реабилитационный центр НИИ детской онкологии и гематологии. В «нулевые» он закрылся. И с тех пор 260-й пустует.

Фото: ДОМ.РФ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Продать будет сложно

— Если посмотреть по кадастровой карте, то участок при даче Сталина стоит около 1 млрд рублей. Но его рыночная цена, разумеется, выше. Раз в десять! — говорит риелтор Семен Красов. — Но при условии, что лес на участке можно рубить, и строить тут, например, коттеджные дома. Правда, все в той же кадастровой карте назначение земли указано иное (земли больницы — прим.авт.). И не факт, что госорганы разрешает изменить его под строительство. Сколько стоят остатки усадьбы с бункером — гадать сложно. У нее статус объекта культурного значения, то есть снести нельзя. Нужно реконструировать по всем правилами, а это огромные вложения. Даже если открыть отель и какой-то развлекательный комплекс, вложения будут окупаться десятки лет. Также сложно представить, что состоятельный человек захочет купить объект и превратить его в личный особняк. Элита предпочитает направление Рублево-Успенского, а не Алтуфьевского шоссе.

Справка

Имение «Липки» заложено в 20-е годы 19 века. Принадлежало представителю купеческого рода Александру Алексееву (двоюродный дед режиссера Станиславского). Позже домом владел род немецких фабрикантов, который породнился с нашими купцами. Усадьбу к 1907 году перестроил архитектор Жолтовский. Территорию украсил арочным мостом, ротондой, установил каменных львов, проложил парковые аллеи.