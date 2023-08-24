В Москве очистили берег реки, которая питает шесть крупных районов

Волонтеры очистили берег Верхнего Кузьминского пруда. Фото: Андрей АБРАМОВ

В минувшие выходные в «Кузьминках», на юго-востоке Москвы, среди действующих лиц парка появилась новая сила: команда в зеленых футболках и бейсболках с 200-литровыми пакетами под мусор наперевес. Вышли на субботник «Берег добрых дел». Это второе название всероссийской акции «Вода России». В Москве и еще четырех городах по стране ее организовала компания Greenway Global.

Дух всероссийской акции полностью соотносится с внутренней политикой и стратегией бренда: осознанный экологический подход к своей жизни, максимальный вклад в улучшение состояния планеты и забота о здоровье людей.

С напутственным селфи и работа спорится. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Акцию проводят уже десять лет. Целей у нее много, да и эффект ощутимый: поднимать экологическую грамотность жителей, напомнить об этичном отношении к водоемам, прибрежной полосе и природе в целом. И, в конце концов, очистить знаковые водные объекты.

В парк «Кузьминки» приехали Партнеры и Клиенты компании. Приходили целыми семьями, причем подчас в трех поколениях. Юные участники — некоторые только пошли в начальную школу — также рьяно приводили в порядок зеленые территории.

На акцию приходили всей семьей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Команде предстояло очистить берег Верхнего Кузьминского пруда. Его питает речка Чурилиха, которая протекает через шесть районов и преимущественно заключена в коллектор. А несколько участков ее долины имеют статус особо охраняемой природной территории.

И не нужно иметь кандидатскую степень по биологии, достаточно и школьный курс вспомнить: мусор в одном месте реки оказывает влияние на всю экосистему водоема и территории вокруг. В этом кроется один из экологических принципов о взаимосвязи всех элементов природы и шире — жизни. Аналогичное кредо выбрала и компания — организатор субботника Greenway Global. А именно «экология в кубе»: планеты, дома, отношений.

Такой полиэтиленовый пакет будет разлагаться десятки лет, а с учетом нахождения в воде — без доступа кислорода — на это могут уйти и сотни. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мусор «прячется» в зарослях, под деревьями и среди старых коряг. Набор — типичный для парка: обертки, бутылки и банки, сонм пластиковых деталей и пачек от папирос. Из необычных находок: достали лыжу (вероятно, зимой кто-то неудачно завершил заезд и в сердцах выбросил инвентарь) и старенький мобильник — весь разбитый.

Чего только не выкидывают люди, причем еще и в парке. Волонтеры нашли лыжу, мобильник или вот — коврик для обуви. Фото: Андрей АБРАМОВ

– Работаю в Greenway Global. В офисе рассказали, что организуют такую акцию. Подумала, почему бы с дочкой не прийти? Мы и сами в «Кузьминки» часто выбираемся семьей отдохнуть. Хочется как-то «расплатиться» с парком, отблагодарить его за всегда радушный прием. Плюс это отличный вид фитнеса. Есть даже спорт такой — плоггинг: когда бег трусцой сочетают со сбором мусора. Ты не просто двигаешься, а еще и регулярно выполняешь наклоны, – рассказывает одна из участниц «Берега добрых дел» Татьяна.

Очищали не только прибрежную полосу, но и лесную часть. Фото: Андрей АБРАМОВ

По мере продвижения волонтеров в глубь территории к команде несколько раз подходили отдыхающие в парке. Интересовались, как можно присоединиться и когда следующая акция (см. «Кстати»). Что лишний раз доказывает: москвичи все более ответственно и осознанно относятся к городу и природе, а дом для людей не заканчивается за порогом квартиры.

Субботник шел несколько часов. Собрали больше сотни гигантских пакетов. Суммарный улов тянет на несколько центнеров, а может, и тонну отходов. И все это с не такого уж большого и с виду чистого участка территории. После акции пакеты доставят на мусоросортировочный полигон: все вторсырье отправят на переработку, а остальную часть захоронят по всем природоохранным нормам.

А в качестве перерыва — минутка экологического просвещения. Волонтеры изучают фауну парка «Кузьминки». Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

На сайте «Вода России» выложена подробная инструкция, как присоединиться к акции: стать волонтером в уже действующей команде активистов или самому организовать экосубботник.