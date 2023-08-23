«Лежал в психушке. Жаловался на голоса в голове»: Что известно о мужчине, который ударил девушку за короткие шорты в Нахабино

Стали известны новые детали биографии молодого мужчины, который напал на девушку из-за длины ее шорт.

Стали известны новые детали биографии молодого мужчины, который напал на девушку из-за длины ее шорт. Напомним, инцидент произошел сегодня утром в подмосковном Нахабино. 21-летняя Фаина вышла на обычную утреннюю пробежку. Внезапно в одном из дворов ей дорогу перегородил молодой человек, который высказал претензию по поводу длины ее шорт и ударил кулаком по лицу, разбив губы. За девушку вступился прохожий. После чего неадекват скрылся во дворах.

Впрочем, буквально через пару часов его задержали.

Как удалось выяснить KP.RU, драчуна зовут Шахзод, ему 20 лет и он родом из Таджикистана. Несколько лет приехал в Подмосковье вместе с отцом, который работает на стройке, живут они в квартире у дяди.

- Еще на родине молодому человеку поставили психиатрический диагноз. По словам родных, Шахзода перевезли в Россию именно для лечения, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Рассказывают, что в какой-то момент он начал жаловаться на голоса в голове.

Документами подтверждается, что около года назад парень был помещен в психиатрическую больницу. Спустя пару месяцев, когда симптомы были сняты, его отпустили - сочли не опасным.

- Насколько известно на данный момент, при выписке пациенту дали определенные рекомендации по препаратам, которые он должен был продолжать принимать. Принимал ли на самом деле - вопрос. В советское время участковые психиатры могли это контролировать, в том числе посещая пациентов на дому. Сейчас - нет. Сейчас лечение дело добровольное.

Буквально за сутки до нападения родственники вызывали Шахзоду скорую психиатрическую помощь.

- Он вдруг начал заговариваться, неадекватно себя вести. Его осмотрели, но причин для госпитализации не нашли.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». (Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет). Также проверку проводит и Следственный комитет.

По словам нашего источника, молодого человека планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.