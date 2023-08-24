Собянин: В Москве фактически сформирован новый транспортный каркас

Сергей Собянин на строительной площадке Северного дублера Кутузовского проспекта. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новый транспортный каркас столицы фактически готов, он был сформирован в рекордно короткие сроки. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал участникам Московского урбанистического форума. Глава города 24 августа выступил перед москвичами в парке «Зарядье» и рассказал о главных проектах развития столицы, в том числе о новой транспортной системе.

«Москва – крупнейший транспортный узел. Через него проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных, автомобильных. И неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспорта узла страны. И от нашего развития, от развития транспорта в Москве зависит жизнь не только каждого москвича каждый день, но и во многом вся логистика нашей страны», - отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, городские власти ставили перед собой цель спасти Москву от транспортного коллапса и пробок. Для этого было необходимо в корне изменить отношение к общественному транспорту и сформировать новую транспортную систему столичного мегаполиса.

«Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас», – подчеркнул Сергей Собянин.

За последние годы в городе были проложены тысячи километров автотрасс, построены и реконструированы развязки, открылись новые линии метро и МЦК.

«Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений восемь – уже соединили в диаметры, четверый диаметр откроется уже скоро в течение нескольких недель, - рассказал столичный градоначальник. - Результат этой гигантской огромной работы – создание нового транспортного каркаса, состоящего из наземной части, подземной и железнодорожной. Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать».

Мэр также сообщил, что Московский скоростной диаметр является крупнейшим проектом дорожного строительства в мире.

«Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов – самый большой и самый крутой. За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», – отметил Сергей Собянин.

За последние пять лет в столице были открыты 78 новых станций метро. Если прибавить к ним станции МЦК, то получится, что город получил свыше 100 новых станций. В ближайшие годы их станет еще больше. На днях будет открыта станция метро в московском аэропорту «Внуково». Столица станет единственным городом России, в котором метро будет располагаться рядом с аэровокзалом.

«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу», – обратился Сергей Собянин к участникам урбанфорума.