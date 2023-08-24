Сергей Собянин: "Москва - самый крутой проект в истории"

Мэр Москвы выступил на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье" Фото: Иван МАКЕЕВ

24 августа мэр Москвы Сергей Собянин выступил на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье". На сцену он вышел из дверей вагона МЦД. Вагон был медиакартинкой, в дверь - настоящей. Как и сам глава города.

- Проект "Москва" - самый крутой проект в истории! Он про то, как сделать наш город лучшим в мире. Про то, как не смотря на все сложности, мы побеждаем. Как мы становимся еще сильнее! - объявил со сцены Сергей Собянин. Зал встретил его слова громкими аплодисментами.

А дальше глава города начал доказывать свои слова фактами.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Динамика развития Москвы больше, чем в других регионах, инвестиции и обрабатывающая промышленность за последние годы выросли в два раза, идет активное развитие по всем отраслям. Москвичи не только участвуют в развитии своего города, но и помогают восстанавливать территории, разрушенные войной - Донецк, Луганск и др.

ТРАНСПОРТ

- Москва - центральный транспортный узел страны, от нас зависит логистика всех перевозок, - отметил Сергей Собянин. - Пять лет назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас. И мы это сделали.

78 новых станций метро построено с 2011 года.

1,1 млн человек используют Большую кольцевую линию каждый день.

350 км железнодорожных путей построено, 10 из 8 пригородных зон Москвы объединили с центром при помощи Московских центральных диаметров, 3 из них уже запущены, по четвертому поезда поедут в течение нескольких недель. Уже сейчас МЦД перевозит по 2 млн пассажиров в сутки.

Новые автодороги, развязки, мосты, тоннели, путепроводы, скоростные магистрали - все вместе это создало новый дорожный каркас в рекордные сроки. И хотя машин в Москве за последние годы стало на 1,5 млн больше, транспортного коллапса нет.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА

- Городская среда - это то, что находится за порогом нашего дома, это часть нашей жизни. Важно было превратить хаос в благоустроенный город, - отметил Сергей Собянин.

Тысячи дворов прошли реконструкцию.

Почти 2000 памятников архитектуры реконструировали, это крупнейшая в мире программа по сохранению культурного наследия. ВДНХ и другие знаковые для города места снова стали достоянием москвичей.

Кроме того, в городе открыли новые сцены и закупили современное оборудование в театры, реконструировали музеи, организовали 11 фестивалей, на которых смогли отдохнуть 65 млн человек.

24 августа мэр Москвы Сергей Собянин выступил на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье". Фото: Иван МАКЕЕВ

СПОРТ

- Очистка рек, наведение порядка в городе и внимание к проблемам экологии привели к тому, что воздух в Москве стал чище в 2 раза! - объявил Сергей Собянин

По его словам, мода на пиво и сигареты ушла. Им на смену пришла мода на физкультуру и спорт, половина москвичей ими так или иначе занимаются.

Летом в городе открыли 15 бассейнов в зонах отдыха, в планах оборудовать еще столько же.

В холодное время активно работает индустрия зимнего отдыха. Одна из его составляющих - катки. Самый большой в мире - на ВДНХ, поменьше - в парках и во дворах в каждом из районов города. Всего в Москве насчитывается 215 катков с искусственным льдом.

ЗДОРОВЬЕ

- Ни в одной стране мира люди не довольны своей системой здравоохранения. Но в Москве она одна из лучших в мире, - заверил Сергей Собянин.

112 млн человек в год приходят в столичные поликлиники. Теперь приходить они будут в современные здания с передовым оборудованием: 200 поликлиник в Москве уже реконструировали, еще 140 на очереди. По словам главы города, скоро в столице не останется ни одной морально устаревшей поликлиники. И при этом власти продолжают строительство новых медцентров - по программе модернизации медицинской инфраструктуры предусмотрено строительство одного миллиона кв метров новых площадей.

ЖИЛЬЕ

- Каждый десятый москвич должен получить новую квартиру. Аналогов программе реновации в мире нет. И мы не откажемся от этой программы, а количество людей, которые переселяются из аварийного жилья, будет расти в геометрической прогрессии, - заверил мэр Москвы.

Примерно 127 тысяч жителей переселяются по программе реновации по данным на 1 июля 2023 года.

Еще миллион жителей получат новые квартиры до 2032 года.

ЧТО В ИТОГЕ

В итоге Москва входит в пятерку ведущих городов мира по развитию экономики, транспорта, медицины, культуры, организации общественных пространств. И первая в мире по числу жителей, которые пользуются электронными услугами при общении с органами власти: 90% всех услуг москвичи получают в системе "Мои документы" в электронном виде.

- Москва - лучший город мира. И мы будем двигаться дальше! - подвел итог своего выступления Сергей Собянин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экономика Москвы в числах:

- 20% ВВП страны приходятся на долю Москвы

- на 12,4% вырос валовый региональный продукт Москвы за последние 5 лет.

- 700 тысяч человек трудятся на 4000 предприятиях столицы