«Чтобы люди чувствовали заботу»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о ежемесячных доплатах для пенсионеров

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

С 25 августа в Московской области начнут выплачивать доплаты по серам поддержки, которые губернатор Андрей Воробьёв анонсировал во время своего июньского обращения к жителям региона.

- Все, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья – это ответственность государства, наш долг, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна.

Подмосковные власти увеличили выплату на школьную форму для малообеспеченных многодетных с 3 до 10 тысяч рублей. По 18 тысяч рублей теперь будут получать семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья.

- Кроме того, с завтрашнего дня начинаем доплачивать неработающим пенсионерам с низкими доходами, - рассказал губернатор. - Важно, что деньги они получат автоматически, ни в какие инстанции обращаться не надо, на телефон придет СМС с оповещением. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право получать новые доплаты:

Житель Московской области в возрасте от 65 лет и старше, чья ежемесячная пенсия ниже 18 000 рублей, при этом он:

- не работает;

- прожил в Подмосковье не менее 10 лет;

- живет один или вместе с другим неработающим пенсионером.

Важно помнить, что доплата приходит на банковский счет ежемесячно, но не одновременно с пенсией.

При этом имеющие право на перерасчет пенсии (и даже при наличии надбавки) пожилые жители Московской области также получат и единовременную выплату за все прошедшие месяцы в этом году.