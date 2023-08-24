Летняя погода возвращается в Москву: в Гидрометцентре дали прогноз погоды до конца августа 2023

Лето вернётся уже в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на этой неделе недвусмысленно намекает москвичам: до осени осталась всего неделя! То дождь, то серое небо, и жары уже нет, в четверг воздух едва прогрелся до +16 градусов. Но все это не означает, что лето ушло из Москвы раньше времени, уверены синоптики Гидрометцентра Россси. Оно вернётся уже в выходные. И на следующей неделе тоже порадует тёплыми деньками.

Собственно, уже в пятницу будет заметно теплее, чем накануне, +20…+22 градуса. С утра туман, днём - переменная облачность и без осадков.

Ночь на субботу, 26 августа, будет очень прохладной, в Подмосковье воздух остынет до +4 градусов. Имейте это ввиду, если собираетесь на природу. А днём красота, +20…+22 градуса, и лишь местами возможны небольшие дожди.

В воскресное распогодится до +24 градусов, будет солнечно и сухо. Самое время ловить августовское тепло на даче или в столичных парках. Идеальный завершающий выходной лета нам обеспечат сразу два погожих антициклона, объясняют в Московском метеобюро: один из Западной Европы, другой из Скандинавии.

В начале следующей недели погода будет неустойчивой. В понедельник +21 градус, без осадков. Во вторник - короткая демо-версия осени: похолодает до +12…+17 градусов, зарядят дожди. А в среду, 30 августа, снова +22 и солнце!

По предварительным прогнозам, до конца следующей недели, в том числе и в первые сентябрьские выходные, можно рассчитывать на комфортные +20…+22 градуса.