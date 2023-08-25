Мастер-классы, экскурсии и кружки: Куда записать ребенка в Москве

Летние каникулы почти закончились, но отдых с пользой продолжается. Для детей в столице проводятся мастер-классы, экскурсии, познавательные квесты. Фото: Shutterstock

Летние каникулы почти закончились, но отдых с пользой продолжается. Для детей в столице проводятся мастер-классы, экскурсии, познавательные квесты. Кроме того, с сентября вновь начинают работать и кружки на любой вкус и возраст. Рассказываем, куда можно будет сводить ребенка в свободное от уроков время.

КЛАДЫ КРЕМЛЯ И СЕКРЕТЫ ГОНЧАРА

Детский центр музея Москвы зовёт на развлекательные и обучающие программы для детей от 5 до 16 лет. Во время экскурсий по центру города участники узнают о башнях, подземных ходах и кладах в Кремле. Или прогуляются по бульварам и найдут двухсотлетний «пушкинский» дуб, крылатого пегаса и дом с розовыми окошками.

На занятиях керамикой желающие освоят азы гончарного искусства и посетят мастер-классы с приглашенными художниками, иллюстраторами и керамистами. А во время квеста по музейной экспозиции дети вместе с гидом расшифруют тайные послания, узнают о жизни москвичей в Средние века, заглянут в древний колодец и позвонят в колокол, отлитый по приказу патриарха Никона.

Когда: ежедневно, с 10 сентября. Расписание и запись - на сайте музея.

Цена: от 1000 руб. за человека.

Куда приходить: ст. м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 2.

СДЕЛАЙ САМ СВЕТОВОЙ МЕЧ

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в детском технопарке «Кулибин Про» каждую неделю проводят мастер-классы по изготовлению настоящих световых мечей, роботов-вездеходов, моделей самолетов и ракет. Участников обучают не только основам робототехники и инженерии, но еще и житейским вещам - паять, соединять контакты, работать с клеевым пистолетом и строительным феном.

Отдельно можно записаться на курсы по робототехнике, рассчитанные на разный возраст и уровень подготовки - от детсадовцев до старшеклассников из технических классов школ.

Когда: со вторника по воскресенье, с 11.00 до 19.00, выходной - понедельник.

Цена: мастер-классы - от 300 до 1200 руб. за человека; курсы - 1700 руб. за разовое занятие, 6500 руб. за абонемент на 4 занятия. Подробнее - на сайте технопарка.

Куда приходить: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119, павильон № 34.

НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА В ТЕЛЕСКОПЕ

Дворец пионеров на Воробьевых горах приглашает детей от 7 лет на кружки и секции. Интересных направлений много - техника, естественные науки, искусство и творчество, физическая культура и спорт, туризм и начальная военная подготовка, гуманитарные науки и технологии личностного развития, информационные технологии и медиа. А еще можно записаться на мастер-классы, экскурсии и лекции, например, в центр астрономического и космического образования, центр художественного образования, центр эстетического воспитания детей «Моцарт». Любители астрономии узнают, как правильно наблюдать за небесными светилами в телескоп. Юных актеров научат азам публичных выступлений и сценическим движениям.

Когда: ежедневно, с 4 сентября.

Цена: большинство занятий - бесплатно, по записи на портале мэра Москвы mos.ru в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества».

Куда приходить: ст. м. «Университет», ул. Косыгина, д. 17.

ТАНЕЦ, СПОРТ, ЦИРК И ГИМНАСТИКА

Для детей всех возрастов в культурном центре «ЗИЛ» подготовили обучающую программу более 50 различных студий. Желающих научат резьбе по дереву с помощью нескольких техник, среди которых контурная, геометрическая и абрамцево-кудринская резьба. Малышей начнут готовить к садику или предстоящему первому классу в школе. Слушатели «Школы мультипликаторов» создадут свой рисованный или кукольный фильм. Юные художники нарисуют картины карандашами, маркерами, тушью, пастелью, в технике коллажа и граффити. А участники поинг-группы освоят художественное вращение двух мячей на веревках вокруг тела. Получается танец, спорт, цирк и гимнастика в одном флаконе.

Когда: ежедневно, с 4 сентября.

Цена: от 1000 руб. за занятие, расписание и запись - на сайте центра.

Куда приходить: ст. м. «Автозаводская», ул. Восточная, д. 4, корп. 1.

ПЛАВАНИЕ С ПЕЛЕНОК

Во Дворце творчества детей и молодёжи на Миусах можно побывать на разовых мастер-классах или выбрать нужный кружок из более чем 700 курсов. Занятия для детей рассчитаны на возраст от 3 месяцев (!) до 18 лет. Например, грудничков учат плавать в бассейне при Дворце. А посетителям постарше на мастер-классах показывают, как создавать цветочный подсвечник из стекла и сухоцветов, лепить восковые свечи, выпекать разноцветные капкейки с шапками из сладкого крема. Для подготовки к школе работает «Академия дошкольников». Будущих артистов воспитывают в Детском театре мюзикла. Любителей спорта ждут занятия по стрельбе из лука, шахматы, футбол, автогородок, армейский рукопашный бой и чирлидинг.

Когда: ежедневно, с 4 сентября.

Цена: большинство занятий - бесплатно, по записи на портале мэра Москвы mos.ru в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Подробнее о бесплатных и платных кружках - на сайте Дворца.

Куда приходить: ст. м. «Белорусская», ул. Александра Невского, д. 4.

ИЗУЧАЕМ МИНЕРАЛЫ

Необычные мастер-классы проводит для детей от 5 лет и старше Дарвиновский музей. Тайны звука разгадают посетители изобретательской лаборатории. На занятии по биоакустике желающие займутся опытами и соберут телефон из подручных предметов. Ещё один урок посвятят истории нашей планеты, движению материков, смене дня и ночи, времен года. Дети поучаствуют в экспериментах, посмотрят, как извергаются вулканы, изучат минералы и горные породы.

Моторику и фантазию потренируют участники мастер-класса по изготовлению волшебных картинок из песка. С помощью клейкой основы и цветного песка дети «нарисуют» яркие полотна. А желающие изобрести головоломку смогут изобразить ее чертеж на компьютере и затем вырезать из дерева лазерным гравером. Есть и еще развлечение - квест по основной экспозиции Дарвиновского музея с первого по третий этаж.

Когда: ежедневно, по мере на набора групп.

Цена: от 200 руб. за человека, расписание и запись - на сайте музея.

Куда приходить: ст. м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 57.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Модным штучкам научат детей с 13 до 17 лет в детском технопарке «Косыгин парк». Желающие почувствовать себя дизайнером-модельером могут посетить занятия по фэшен рисунку, цифровой моде и основам технологии шитья одежды. Там научат основам технологии и конструирования швейных изделий, работе с графическими редакторами и компьютерными программами для моделирования нарядов, разработке своей коллекции одежды с подбором материалов и цветовых решений.

А для будущих специалистов в области графического дизайна и анимации подойдёт курс «Моушн-дизайн». Ученики с нуля будут осваивать моушн-графику - движущиеся изображения, анимацию персонажей, визуальные эффекты для оформления текста.

Когда: с 1 сентября, по выходным, с 9.00 до 15.00.

Цена: от 200 руб. в час за человека, расписание и запись - на сайте «Детские технопарки Москвы».

Куда приходить: ст. м. «Шаболовская», ул. М. Калужская, д. 1.