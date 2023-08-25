Перелетные птицы начали улетать из Москвы на юг

Черный стриж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солнышко в столице еще греет по-летнему. Но птицы уже почуяли, что зима близко и потянулись на юг. В конце августа по традиции первыми из Москвы в жаркие страны отбывают черные стрижи. Их «вылет» уже заметили специалисты Мосприроды. Для зимовки эти пернатые выбирают южные районы Африки. Путь неблизкий - более девяти тысяч километров! Поэтому и стартуют так рано.

В сентябре в дорогу отправятся и остальные насекомоядные птицы - кукушки, соловьи, славки, камышевки, речные крачки. Затем настанет черед ласточек, мухоловок, некоторых видов куликов и других видов.

«Всего на природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, 180 из которых покидают столицу на холодные месяцы», - рассказали в Мосприроде.

По наблюдениям экологов, в начале октября улетят на тёплые квартиры водоплавающие. За ними в середине этого же месяца - скворцы, зяблики и почти все виды дроздов. Последние перелетные птицы встанут на крыло к конце октября - начале ноября. Среди них - чайки, дрозды-рябинники, кряквы, дикие гуси.

На зиму в Москве останутся не только голуби и вороны. Есть и еще смельчаки, например, синицы, дятлы, воробьи, сороки и сойки. Они могут найти себе пищу, например, растительную, даже в морозы. К тому же их подкармливают многие горожане.