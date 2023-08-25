Массовое отравление шаурмой в Москве: 32 человека попали в больницу, часть - в реанимации

Следком завел уголовное дело после массового отравления шаурмой в Москве Фото: Shutterstock

Массовое отравление уличным фастфудом зафиксировано в Москве. Всего за пять дней в больницу с признаками отравления обратились 32 человека. 28 из них продолжают находиться в больницах. ГСУ Следственного комитета России по Москве уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Виновникам грозит штраф до 500 тысяч рублей или реальный срок до 6 лет.

Все лежащие в больницах москвичи признались, что покупали шуарму и курицу гриль в уличной забегаловке «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской.

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация данного заведения. Назначаются необходимые экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно KP.RU, сигнал о торговой точке, после посещения которой отравились люди, поступил из Роспотребнадзора.

- Следователи в ближайшее время приступают к опросу лежащих в больницах горожанах, - рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, среди пострадавших есть люди, «здоровью которых нанесен очень серьезный ущерб».

- Не во всех случаях дело ограничивалось только, так скажем, расстройством желудка и рвотой, - уточнил источник. - Есть и те, кто попал в реанимацию.

Стоит отметить, что в Яндексе эта точка имеет среднюю оценку 4,1. Это довольно прилично.

Из свежих отзывов:

«Ужасная курица гриль! Вчера вечером купили - вся семья с отравлением лежит».

«Никогда, слышите никогда не покупайте здесь шаурму. Вчера купил шаурму, ночью начался понос, блевал всю ночь, температура 39.7».

«Мы попали на остатки старого вертела, мясо оказалось сухое и не вкусное. Как итог: на следующий день 4 из 4, кто ел эту шаурму, лежат с температурой 39-40, всех полощет».

Однако негативных отзывов от клиентов всегда хватало.

Июнь: «Вечером купили курицу гриль. Приехали домой сели ужинать. Раскрыли фольгу. Семейный ужин был испорчен. Такое ощущение что эта курица с утра в гриле крутилась».

Март: «Очень сильно отравился, не ешьте здесь».

Апрель-2021: «Ел один раз шаурму, после которой полоскало».

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