Сергей Собянин открыл обновленный конно-спортивный комплекс "Битца" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не везде в Европе такие базы есть, как наша. Когда-то здесь были покосившиеся заборчики, а теперь - просторные поля с хорошим грунтом, конюшни с отличной вентиляцией и прекрасные комнаты для спортсменов, - рассказывает Мария Чаброва - призер и победитель российских и международных соревнование. На тренировку на новом поле она выехала на жеребце, которого зовут Монах. Ему 6 лет, это совсем еще молодой конь, и его спортивная карьера только начинается. Он любит обниматься совсем не по-монашески, а когда-то еще и рвался драться с сородичами - как маленький хомячок, за что и получил "домашнее" прозвище Джунгарик.

Конно-спортивная база "Битца" площадью в 46 га в Северном Чертаново была построена к Олимпиаде-80 и ни разу не ремонтировалась. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конно-спортивная база "Битца" площадью в 46 га в Северном Чертаново была построена к Олимпиаде-80 и ни разу не ремонтировалась. В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о его реконструкции. Она длилась несколько лет и недавно завершилась. За это время здесь построили новые конюшни и манеж, отремонтировали ветклинику и административные здания, благоустроили территорию. А 25 августа мэр Москвы приехал на официальное открытие "Битцы":

- Из этого комплекса вышло много чемпионов. Мы провели кардинальную, но очень бережную его реконструкцию. И теперь "Битца" переживает второе рождение, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

За это время здесь построили новые конюшни и манеж, отремонтировали ветклинику и административные здания, благоустроили территорию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спортсмены рассказывают: раньше, чтобы помыть лошадь, надо было отстоять очередь. Теперь моек в два раза больше, так что места хватает всем.

- Школа рассчитана на 300 человек. Плюс есть оздоровительный прокат, пони-клуб, иппотерапия, - рассказала тренер Алла Субботина. - Мы бы очень хотели новых закупок лошадей, потому что лошадь живет 20-25 лет, а пик ее спортивной карьеры приходится на период 8-15 лет. Поэтому их нужно постоянно обновлять.

О пенсионерах хорошо заботятся. Именно с ними начинают заниматься молодые спортсмены:

- Мы с Водевилем родились в один год, мне - 17 лет, ему - 18, - рассказывает о своем "партнере" спортсменка Софья Фролкина. - Он очень харизматичный, послушный, человекоориентированный. Когда мне грустно, он всегда рядом.

Спортсмены рассказывают: раньше, чтобы помыть лошадь, надо было отстоять очередь. Теперь моек в два раза больше, так что места хватает всем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конный спорт развивает координацию движений, психологическую уравновешенность, ответственность: за спортсменом закрепляется лошадь, за которой он ухаживает целиком и полностью - чистит, кормит, седлает, водит к ветеринару и выполняет потом все его указания.

- Контакт с лошадью - это ни с чем не сравнится, - заверяет Эвелина Троцкая. Вместе с Александрой Свиридовой она входит в сборную команды Москвы.

- Конный спорт позволяет чувствовать себя частью большой команды. И мы рады, что теперь сможем тренироваться на базе такого уровня, - отметила Александра Свиридова.

Конный спорт развивает координацию движений, психологическую уравновешенность, ответственность Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что теперь представляет из себя конно-спортивный комплекс "Битца":

- 8 тренировочных полей и 1 разминочное поле для занятий конным спортом площадью 37,8 тыс. кв. м

- малая арена площадью 4,4 тыс. кв. м

- конкурный стадион (Олимпийская арена) на 4 620 посадочных мест

- 3 крытых манежа и предманежник площадью 12,4 тыс. кв. м

- летние конюшни с денниками

- всесезонные конюшни с денниками на 337 лошадей

- ветеринарная клиника

- спортивный универсальный зал

- гостиница на 53 номера с плавательным бассейном на 6 дорожек по 25 м

- лыжная база и трассы длиной до 5 км

- семейное кафе

- конный маршрут на прилегающей к комплексу территории Битцевского леса протяженностью 1,7 км.