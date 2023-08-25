«Мясо не то купили»: На севере Москвы после массового отравления шаурмой взломали дверь точки бистро

По словам жителей района, со среды окна бистро оказались закрыты изнутри черными мешками. Точка впервые за несколько лет с утра не открылась. Фото: Александр РОГОЗА

У точки «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской очень быстро организовалась толпа. Стоило появиться людям в форме и журналистам с камерами, «амфитеатр» заполнился людьми за пару минут.

- Мне за это точно ничего не будет? - на всякий случай переспросил бородач в синей куртке «Жилищника».

- Точно. Ломай! - подтвердил полицейский.

И застучали молотки с гвоздодерами.

НИЧЕГО КРОМЕ ГАЗИРОВКИ

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в течение пяти дней, с 21 по 24 августа, в Москве за медицинской помощью обратились 32 человека, которые отравились после покупки шаурмы и кур гриль в «Бистро-24». 28 человек продолжают оставаться в стационарах. Остальные лечатся дома.

Полицейские взломали дверь точки «Бистро-24» после массового отравления шаурмой Фото: Александр РОГОЗА

- Наши работники днем в понедельник покупали шаурму в этой точке, - рассказал KP.RU начальник участка на одной из близлежащих строек Алексей Карпов. - К вечеру четыре человека почувствовали себя плохо. Открылась рвота, понос, поднялась температура. Врачи сказали, что это отравление. Двое из четырех до сих пор лечатся.

По словам местных жителей, «Бистро-24» - точка весьма популярная. Но дело вовсе не в каком-то исключительном вкусе продукции.

- На несколько кварталов никакого фастфуда больше нет. Поэтому все сюда и шли, - говорит парень по имени Артем. - Бывало, что и очереди по 3-4 человека скапливались. Ночью тоже люди были - точка-то круглосуточная.

В «репертуаре» бистро была не только шаурма с курами гриль.

- Они тут и пирожки сами делали. Беляши всякие. Мясо в пите, - говорит девушка Артема.

А парень дополняет:

- Но примерно с полгода назад у точки как будто хозяин сменился - там начали торговать новые ребята-азиаты. Стало невкусно. Мы в последнее время там только газировку и покупали.

По словам нашего собеседника, по предварительным данным источник отравления находился именно в шаурме. Фото: Александр РОГОЗА

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

По словам жителей района, со среды окна бистро оказались закрыты изнутри черными мешками. Точка впервые за несколько лет с утра не открылась.

- Граждане одной из среднеазиатских республик, которые работали в этой точке, уже допрошены, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - В ближайшее время должны допросить и владельца точки фастфуда.

По словам нашего собеседника, по предварительным данным источник отравления находился именно в шаурме.

Двери «Бистро-24», к слову оказались крепкими, с двумя замками. Фото: Александр РОГОЗА

- Заготовки для шаурмы и кур гриль привозят специальные фирмы. В настоящий момент выясняется, где предприниматель закупал эту продукцию.

А двери «Бистро-24», к слову оказались крепкими, с двумя замками. Трое рабочих не могли их вскрыть в течение добрых десяти минут.

Внутрь вошли сотрудники полиции и СК, закрыв за собой дверь от прочих любопытствующих.

- С места будут изъяты образцы продукции, документация и внутренние записи «фирмы», которые могут иметь значение для расследования, - заявил нам источник.

Внутрь вошли сотрудники полиции и СК, закрыв за собой дверь от прочих любопытствующих. Фото: Александр РОГОЗА

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