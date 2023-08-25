«Я ему не судья. Пусть судят по закону»: Девушка, которую прохожий ударил за короткие шорты, высказалась о его аресте

Фаина Рязанова прокомментировала арест напавшего на нее молодого человека Фото: Личный Архив

Сегодня стало известно, что в подмосковном Красногорске арестован 20-летний Шехзад Д. Тот самый парень, который в минувшую среду напал на девушку, совершившую пробежку. Как ранее сообщал сайт KP.RU, уроженец Таджикистана остановил 21-летнюю Фаину Рязанову и начал ее ругать за внешний вид - слишком короткие шорты. Когда девушка попыталась вырваться, нанес кулаком удар по лицу. На помощь Фаине пришел другой прохожий. Шахзод с места ретировался, но спустя пару часов был задержан. Позже стало известно, что ранее он наблюдался у психиатра и даже лежал (уже в России) в психбольнице. Имеет официальный диагноз.

Сегодня парня арестовали. Пока - до 23 сентября. Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (максимальное наказание по ней - до 6 дет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 5 лет).

Фаина Рязанова прокомментировала арест напавшего на нее молодого человека и ответила на несколько вопросов KP.RU.

- Как вы себя чувствуете?

- Лучше. Губа еще болит (удар кулаком пришелся в эту область, Авт.), есть небольшой синяк снаружи и внутри, но это уже не сильно беспокоит.

Уроженец Таджикистана остановил 21-летнюю Фаину Рязанову и начал ее ругать за внешний вид

- Вы наверняка видели новость, что у молодого человека оказался диагноз по психиатрии. Во время нападения это не бросалось в глаза?

- Я предполагала, что с ним что-то не так, потому что он задавал очень странные для меня вопросы. Когда он остановил меня, я и подумать не могла, что какой-то незнакомый человек может меня просто так ударить.

- Какое наказание вы считаете для вашего обидчика адекватным?

- Я хотела бы, чтобы его отправили в лечебницу и депортировали. Возможно еще какое-то наказание, которое даст ему понять, что он не имеет право трогать и нарушать личное пространство человека. Хотя я ему не судья. Пусть судят по закону, пусть получит то, что положено за эго действия.