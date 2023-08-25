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25 августа 2023 17:06

«Я ему не судья. Пусть судят по закону»: Девушка, которую прохожий ударил за короткие шорты, высказалась о его аресте

Суд арестовал 20-летнего приезжего, который напал на девушку за короткие шорты
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Фаина Рязанова прокомментировала арест напавшего на нее молодого человека

Фаина Рязанова прокомментировала арест напавшего на нее молодого человека

Фото: Личный Архив

Сегодня стало известно, что в подмосковном Красногорске арестован 20-летний Шехзад Д. Тот самый парень, который в минувшую среду напал на девушку, совершившую пробежку. Как ранее сообщал сайт KP.RU, уроженец Таджикистана остановил 21-летнюю Фаину Рязанову и начал ее ругать за внешний вид - слишком короткие шорты. Когда девушка попыталась вырваться, нанес кулаком удар по лицу. На помощь Фаине пришел другой прохожий. Шахзод с места ретировался, но спустя пару часов был задержан. Позже стало известно, что ранее он наблюдался у психиатра и даже лежал (уже в России) в психбольнице. Имеет официальный диагноз.

Сегодня парня арестовали. Пока - до 23 сентября. Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (максимальное наказание по ней - до 6 дет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 5 лет).

Фаина Рязанова прокомментировала арест напавшего на нее молодого человека и ответила на несколько вопросов KP.RU.

- Как вы себя чувствуете?

- Лучше. Губа еще болит (удар кулаком пришелся в эту область, Авт.), есть небольшой синяк снаружи и внутри, но это уже не сильно беспокоит.

Уроженец Таджикистана остановил 21-летнюю Фаину Рязанову и начал ее ругать за внешний вид

Уроженец Таджикистана остановил 21-летнюю Фаину Рязанову и начал ее ругать за внешний вид

- Вы наверняка видели новость, что у молодого человека оказался диагноз по психиатрии. Во время нападения это не бросалось в глаза?

- Я предполагала, что с ним что-то не так, потому что он задавал очень странные для меня вопросы. Когда он остановил меня, я и подумать не могла, что какой-то незнакомый человек может меня просто так ударить.

- Какое наказание вы считаете для вашего обидчика адекватным?

- Я хотела бы, чтобы его отправили в лечебницу и депортировали. Возможно еще какое-то наказание, которое даст ему понять, что он не имеет право трогать и нарушать личное пространство человека. Хотя я ему не судья. Пусть судят по закону, пусть получит то, что положено за эго действия.

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