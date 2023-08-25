«Пожар видно даже из Москвы»: В подмосковном Нахабино горит строительный рынок

К прибытию первых пожарных расчетов огонь охватил около 500 квадратных метров Фото: скриншот видео

Крупный пожар на Волоколамском шоссе в районе подмосковного Нахабино. Стоящий прямо у дороги строительный рынок, как сообщают местные жители, загорелся около 20:30. Столб черного дыма на закате было видно не только в самом Нахабине, но и из Москвы - в соцсетях публикуют снимки.

- Горящее двухэтажное здание - строительный рынок, где площади арендуют несколько фирм, - рассказал KP.RU местный житель. - Люстры, двери, замки и прочее. Но самое главное, там находится склад краски и лаков. Видимо, он и стал основной «базой» для пожара.

По неофициальным данным, к прибытию первых пожарных расчетов огонь охватил около 500 квадратных метров, но затем продолжал распространяться.

- Нам сказали, что когда начался пожар, внутри были люди, но они успели выскочить, - уточнил наш собеседник.

По состоянию на 21:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области информацию о пожаре в Нахабино никак не комментируют.