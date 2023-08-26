Собянин рассказал о расширении льготной программы поддержки столичной промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городские власти расширяют льготную программу поддержки столичной промышленности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Финансирование на выгодных условиях смогут получить высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру.

«Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности. Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру», – написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Мэр уточнил, что ставка по льготным кредитам останется на том же уровне - 3% годовых. При этом полная максимальная процентная ставка по кредитам не будет превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%.

В прошлом году столичные власти разработали большой пакет мер помощи московским предприятиям, в том числе поддержки малого и среднего бизнеса. Главные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в условиях санкций Запада, - высокие ставки по кредитам, избыточное административное давление и разрыв привычных цепочек поставок. Московская программа помощи дополнила федеральные меры поддержки бизнеса, главными из которых стали мораторий на плановые и внеплановые проверки, а также продление лицензий, отмена штрафов и т.д. Важными мерами помощи стали кредиты и гранты. Предпринимателям доступна программа льготного кредитования на пополнение оборотных средств, а также на новые инвестиционные проекты в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.

В августе 2023 года Сергей Собянин объявил о расширении финансовой поддержки социального предпринимательства в Москве. Глава столицы сообщил, что предприниматели, участвующие в городских образовательных и акселерационных программах, смогут получить гранты на развитие своего бизнеса – до 3 миллионов рублей. Сумма гранта позволит предприятиям компенсировать до 75% затрат. Особая мера поддержки действует и для лауреатов конкурсов и лучших участников программ социального предпринимательства. Они смогут получить помощь в размере до 300 тысяч рублей за один конкурс или программу.

Сейчас в столице работают около 46 тысяч социально ориентированных компаний.

«Предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг, и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения. Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом. Поэтому недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства», – написал Сергей Собянин в блоге на персональном сайте мэра Москвы.