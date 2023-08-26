Осень в Москве начнется с бабьего лета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на следующей неделе начнётся осень, как бы грустно это ни звучало. Однако наступит она только формально и официально, по календарю. А на улицы Москвы, наоборот, вернётся летняя жара! Неожиданным прогнозом сегодня удивили синоптики Гидрометцентра России.

Погода в Москве 1 сентября 2023

В воскресенье, 27 августа, примерно как и в субботу. Днем +21…+23 градуса, облачно, с прояснениями, без дождей.

Новая рабочая неделя начнётся с такой же погоды: +20…+22 градуса, сухо, но и не особо солнечно. Все как положено по климатическим нормам для финальных дней лета.

Вторник, 29 августа, станет самым холодным днем следующей недели. Днем не выше +16…+18 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

В среду, 30 августа, все резко изменится. Облака разойдутся, засияет солнце, потеплеет до +24 градусов.

А главный приятный сюрприз ждёт москвичей в четверг, 31 августа. Лето уйдёт из Москвы красиво, с настоящей жарой —воздух прогреется до +28 градусов.

И что ещё приятнее и удивительнее - с такой же погоды начнётся и осень, и новый учебный год для столичных школьников! 1 сентября Гидрометцетр России обещает +28 градусов. При этом родителям, которые поведут детей в школу, надо захватить с собой зонты - возможны короткие дожди.

По предварительным прогнозам, уже не столь жаркая, но тоже не по-осеннему теплая погода, +22…+23 градуса, сохранится до конца недели, включая и выходные дни, а также 4 и 5 сентября.

Кстати, по средней температуре уходящее лето в Москве точно вписалось в климатические нормы. А вот август оказался на 2,5 градуса теплее, чем обычно.