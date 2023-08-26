«Поймал машину, номер не запомнил»: Полицейские вернули бойцу СВО награды и деньги, которые случайно увез таксист

Олег полгода провел в зоне СВО и ехал через Москву в отпуск.

В первые мгновения Олег (имя изменено), который полгода провел в зоне СВО и ехал через Москву в отпуск, понял: это конец, катастрофа. Пропали документы, награды, деньги. Но в итоге все разрешилось, почти как в доброй сказке…

- Я из другого региона. Раньше никогда в жизни в Москве не был, - рассказывает «КП» боец. - Была мечта - посмотреть Красную площадь. Поэтому решил на пару дней задержаться в столице, погулять, а потом домой. Вышел на вокзал. Вызвал через приложение такси. Но мы с водителем потерялись. Я не понимаю, где я, не могу объяснить, где стою. Водитель - не очень хорошо по-русски говорит, меня не видит. Короче, я просто махнул рукой, как в старину и поймал водилу «с борта».

Олег отправился в гости к друзьям. Машина остановилась у нужного подъезда. И тут пришлось поторопиться - сзади подъехали еще несколько авто и начали сигналить, чтоб их побыстрее пропустили.

- Спешил, вытаскивая сумки. Расплатился с водителем. И только через несколько минут понял, что за сиденьем водителя, на полу, осталась самая важная сумка. Там - документы, деньги, а главное - награды, полученные в зоне СВО. А я так хотел их дома отцу показать!

Пошел писать заявление в ближайший отдел полиции. В ОВД Котельники к беде бойца отнеслись максимально серьезно.

- Там был товарищ лейтенант по имени Артем. Он очень быстро поднял записи с камер видеонаблюдения. Но картинка там не очень хорошего разрешения. Номер машины мы не увидели. Разглядели только четыре цифры на багажнике.

На удачу у Олега нашлись друзья среди бывших силовиков. Так о его проблеме узнали ветераны - среди них бывший сотрудник МУРа, председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.

- Нам и коллег пришлось потревожить, волонтеров подключить, и даже настоящего детектива привлечь, - рассказал «КП» полковник МВД в отставке Алексей Лобарев. - Оказалось, что эти цифры имели отношение к конкретному таксопарку. Машин там много, но нужную мы нашли. И вернули военнослужащему его сумку в целости и сохранности.

Олег признается, что работой полицейских, отставных и действующих, потрясен.

- Я же знаю, как шли поиски этой машины. Это было как в каком-то шпионском романе. Впечатлен, что буквально за сутки в огромной Москве люди, не имея почти никакой информации, нашли этот автомобиль. Шикарную экскурсию по столице мне уже устроили. Еду домой. А через пару недель снова за «ленту».

На прощание военный крепко пожал своим новым московским знакомым руки.

- Хочется, чтобы ребята, которые сейчас на передовой, знали - мы в тылу, но готовы приложить любые усилия, чтобы помочь нашим воинам, - говорит Алексей Лобарев.