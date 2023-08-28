Программа «Пешком»: В Подмосковье обустроили 514 новых народных троп

Фото: пресс-служба ГУСТ Московской области

Есть такая четкая градостроительная примета - маршруты самых удобных дорожек подскажут сами жители. А то, бывает, проведут чиновники и строители масштабную программу благоустройства, предусмотрят все проходы между локациями внутри дворов и вообще, заасфальтируют. А через несколько недель становятся видны «народные тропы» - люди «срезают» путь как им удобно, порой даже по газонам и прочему этому самому благоустройству. С одной стороны, некрасиво получается, трава-то гибнет, а с другой - зато сразу понятно, где жителям удобнее всего ходить.

В Московской области к мнению местных жителей прислушиваются не только в глобальных вопросах вроде формирования списка ремонта дорог на ближайший год, но и в таких, казалось бы, «мелочах». Подобные народные тропы приводят в порядок, чтобы люди не по земле ходили (которая после осадков превращается в грязь), а по асфальтированным дорожкам. Для этого даже областную программу запустили - «Пешком» называется.

Например, в 2023 году в программу включили 585 локаций в городах, поселках и даже селах. Это проходы между школами, детсадами, поликлиниками, а также дорожки, ведущие из дворов к остановкам общественного транспорта.

- Сейчас уже реализовано 514 объекта, - рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. - Больше всего таких обустроенных объектов появилось в Балашихе - 53 народные тропы уже готовы, Люберцы - 46, Щелково - 35 тропинок. Активно работы идут в Клину - 16 локаций, Одинцовский - 9, Зарайск - 6, Шатура - 5.

Светлана Аипова подчеркнула, что заявки на асфальтирование тех или иных отрезков могут подать сами жители - через администрацию городского округа. Пожелания жителей будут учтены при планировании благоустройства на территории муниципалитета.