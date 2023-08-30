Новые путепроводы Москвы: В каких столичных районах водители поедут быстрее

Четыре путепровода появятся в Останкино на северо-востоке столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и МЦД-1
В ближайшие годы в Москве построят около двадцати путепроводов. Большинство из них пройдёт через железную дорогу. В столичном Стройкомплексе рассказали, в каких районах водители смогут сэкономить время в поездке благодаря новым маршрутам.
Четыре путепровода появятся в Останкино на северо-востоке столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и МЦД-1. Переправы общей длиной более 600 метров соединят улицы Валаамская и Академика Королева. Всего возведут и реконструируют 6,1 километра дорог. Сюда входят в том числе два надземных пешеходных перехода в районе улицы Милашенкова, дома 14Б и 12Д.
В чем польза: водители смогут напрямую доехать из этого района до северного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Кроме того, появятся дополнительные маршруты между Северным и Северо-Восточным округами. При этом ускорятся улицы Академика Королева, Дубовой Рощи, Милашенкова, Комдива Орлова.
Еще один маршрут пройдет через Дмитровское шоссе на севере города. По проекту реконструируют два километра дорог, в том числе путепровод длиной 312 метров. На нем запустят по четыре полосы для машин в каждом направлении. В порядок также приведут участки Дмитровского шоссе длиной 382 метра и улицы Октябрьской железной дороги. Кроме того, обновят два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, и еще два съезда с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и области.
В чем польза: ускорятся поездки водителей на соседних с путепроводом улицах. Проще станет доехать на машине в районы Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Коптево, Отрадное, Бескудниковский, Западное Дегунино, Головинский.
Одну из будущих переправ проложат через пути Ярославского направления МЖД в 2026 году. Она соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом. Здесь построят и реконструируют улицы общей длиной 5,2 километра, в том числе путепровод длиной 530 метров.
В чем польза: после запуска сооружения разгрузятся Ярославское шоссе и северная часть МКАД. При этом пробок станет меньше на улицах Осташковская и Енисейская. Удобнее будет добираться в районы Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский.
Машины поедут по новому путепроводу и над рекой Сходня. При этом отремонтируют несколько соседних улиц - Алабушевская, Михайловка, Александровка, Конструктора Лукина и Проектируемый проезд № 684.
«По проекту построят 2,3 километра дорог и тоннель под путями Октябрьской железной дороги», - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
В чем польза: водители смогут быстрее попасть в районы Силино и Крюково в Зеленограде, а также в подмосковный Солнечногорск.
Путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе планируют открыть в 2024 году. Его длина - более 500 метров. Маршрут пройдет по основной трассе Ленинградского шоссе на пересечении с путями Октябрьской железной дороги и с Международным шоссе.
«На Ленинградском шоссе машины поедут на этом участке по четырем полосам в каждом направлении», - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В чем польза: на машине можно будет быстро и без проблем проехать над путями МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Помимо этого, благодаря путепроводу для автотранспорта появится удобный подъезд к международному аэропорту «Шереметьево».
На северо-востоке столицы с помощью путепровода соединят Костромскую улицу и Юрловский проезд. При этом построят и реконструируют 3,3 километра дорог, в том числе переправу длиной 160 метров. Для пешеходов проложат подземный переход около дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова. В порядок приведут Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова. Кроме этого, построят проезд № 5003 длиной 735 метров с эстакадой. На маршруте будет по две полосы в каждом направлении.
В чем польза: наземный транспорт сможет быстрее доезжать до районов Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево. При этом разгрузятся соседние улицы, которые до сих пор служили альтернативным маршрутом для объезда.
Сейчас прокладывают также пять путепроводов:
- «Текстильщики-1» длиной 30 метров на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы;
- сооружение длиной 55 метров между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна (схема - по ссылке);
- переправу длиной 451 метр через Савёловское направление МЖД, связывающую улицы 800-летия Москвы и Инженерную (схема - по ссылке);
- соединение длиной 950 метров улиц 8-го Марта и Приорова через пути Рижского направления МЖД;
- путепровод длиной 620 метров через пути Курского направления МЖД для связки улиц 2-я Мелитопольская и Венёвская.