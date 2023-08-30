Новые путепроводы Москвы: В каких столичных районах водители поедут быстрее

Четыре путепровода появятся в Останкино на северо-востоке столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и МЦД-1

В ближайшие годы в Москве построят около двадцати путепроводов. Большинство из них пройдёт через железную дорогу. В столичном Стройкомплексе рассказали, в каких районах водители смогут сэкономить время в поездке благодаря новым маршрутам.

СЕВЕР И СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ СТАНУТ БЛИЖЕ

Четыре путепровода появятся в Останкино на северо-востоке столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги и МЦД-1. Переправы общей длиной более 600 метров соединят улицы Валаамская и Академика Королева. Всего возведут и реконструируют 6,1 километра дорог. Сюда входят в том числе два надземных пешеходных перехода в районе улицы Милашенкова, дома 14Б и 12Д.

В чем польза: водители смогут напрямую доехать из этого района до северного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Кроме того, появятся дополнительные маршруты между Северным и Северо-Восточным округами. При этом ускорятся улицы Академика Королева, Дубовой Рощи, Милашенкова, Комдива Орлова.

ДМИТРОВКА УСКОРИТСЯ

Еще один маршрут пройдет через Дмитровское шоссе на севере города. По проекту реконструируют два километра дорог, в том числе путепровод длиной 312 метров. На нем запустят по четыре полосы для машин в каждом направлении. В порядок также приведут участки Дмитровского шоссе длиной 382 метра и улицы Октябрьской железной дороги. Кроме того, обновят два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, и еще два съезда с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и области.

В чем польза: ускорятся поездки водителей на соседних с путепроводом улицах. Проще станет доехать на машине в районы Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Коптево, Отрадное, Бескудниковский, Западное Дегунино, Головинский.

ПРОБКИ РАЗГОНЯТ

Одну из будущих переправ проложат через пути Ярославского направления МЖД в 2026 году. Она соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом. Здесь построят и реконструируют улицы общей длиной 5,2 километра, в том числе путепровод длиной 530 метров.

В чем польза: после запуска сооружения разгрузятся Ярославское шоссе и северная часть МКАД. При этом пробок станет меньше на улицах Осташковская и Енисейская. Удобнее будет добираться в районы Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский.

ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ПРОЙДЁТ ТОННЕЛЬ

Машины поедут по новому путепроводу и над рекой Сходня. При этом отремонтируют несколько соседних улиц - Алабушевская, Михайловка, Александровка, Конструктора Лукина и Проектируемый проезд № 684.

«По проекту построят 2,3 километра дорог и тоннель под путями Октябрьской железной дороги», - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В чем польза: водители смогут быстрее попасть в районы Силино и Крюково в Зеленограде, а также в подмосковный Солнечногорск.

УДОБСТВО ДЛЯ АВИАПАССАЖИРОВ

Путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе планируют открыть в 2024 году. Его длина - более 500 метров. Маршрут пройдет по основной трассе Ленинградского шоссе на пересечении с путями Октябрьской железной дороги и с Международным шоссе.

«На Ленинградском шоссе машины поедут на этом участке по четырем полосам в каждом направлении», - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В чем польза: на машине можно будет быстро и без проблем проехать над путями МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Помимо этого, благодаря путепроводу для автотранспорта появится удобный подъезд к международному аэропорту «Шереметьево».

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

На северо-востоке столицы с помощью путепровода соединят Костромскую улицу и Юрловский проезд. При этом построят и реконструируют 3,3 километра дорог, в том числе переправу длиной 160 метров. Для пешеходов проложат подземный переход около дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова. В порядок приведут Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова. Кроме этого, построят проезд № 5003 длиной 735 метров с эстакадой. На маршруте будет по две полосы в каждом направлении.

В чем польза: наземный транспорт сможет быстрее доезжать до районов Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево. При этом разгрузятся соседние улицы, которые до сих пор служили альтернативным маршрутом для объезда.

ЧТО ЕЩЕ

Сейчас прокладывают также пять путепроводов:

- «Текстильщики-1» длиной 30 метров на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы;

- сооружение длиной 55 метров между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна (схема - по ссылке);

- переправу длиной 451 метр через Савёловское направление МЖД, связывающую улицы 800-летия Москвы и Инженерную (схема - по ссылке);

- соединение длиной 950 метров улиц 8-го Марта и Приорова через пути Рижского направления МЖД;

- путепровод длиной 620 метров через пути Курского направления МЖД для связки улиц 2-я Мелитопольская и Венёвская.