Такого нет даже в Голливуде: Сергей Собянин рассказал о строительстве кинокластера мирового уровня

Еще полгода назад тут был пустырь. А скоро будет самая большая в мире площадка для съемок натурного кино. Фото: пресс-служба мэра Москвы

22 июня 1941 года. Москва. Народ гуляет по улицам: дети просят у мамы мороженное, два брата катаются на велосипедах. Играет мини-оркестр, люди танцуют. И тут - известие о начале войны. Испуганный мальчик разжимает пальчики, которыми держал воздушные шары, и они уносятся в небо.

Этот мальчик - Станислав Черкасов, ему 8 лет.

- Я не в первый раз уже в кино снимаюсь! - гордо заявляет он журналистам. - Мы репетировали целый день!

На самом деле разыгранная перед нами сцена в кино не войдет. Ее поставили специально для демонстрации возможностей нового Кинопарка Москино, который строят в Новой Москве. Кинопарк - это целый комплекс видов Москвы разных эпох, других городов и местечек.

КАЖДЫЙ МЕТР РАСПИСАН

- Еще полгода назад тут был пустырь. А скоро будет самая большая в мире площадка для съемок натурного кино - около 320 га, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Первая очередь в 180 га вся расписана буквально до квадратного метра, сейчас мы приступаем ко второй очереди. Здесь строится самый настоящий киномир, уверен, что он будет будет интересен и туристам тоже.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Стройка века ведется в районе села Красная Пахра в Троицком административном округе. Киношники возводят полноразмерные и очень реалистичные, где-то даже монументальные декорации к своим фильмам, которые потом смогут использовать их коллеги:

- Исторической Москвы в таких объемах и размерах нигде нет. Более того, ни в Европе, ни в Америке нет декораций такого размера. Только в Корее и Китае. Теперь и у нас, - показал кусочек довоенной Москвы ведущий продюсер "Студия Третий Рим" Денис Баранов.

Декорации строила художник-постановщик Мария Турская. Все в натуральную величину. Бок о бок с довоенной Москвой - деревня 18 века. Еще дальше - золотые купола и царские палаты.

- Я, как и мои коллеги, потрясен, - признался актер Евгений Миронов. - Не смотря на то, что мы эти павильоны строим для наших конкретных проектов. Но сейчас мы увидели масштаб. Это беспрецедентный случай в мировом кино. По площади и возможностям мы становимся первыми.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

УДОБНО ВСЕМ

Еще один несомненный плюс такой площадки - отсутствие реального города и жителей вокруг:

- Помню, мы одну сцену как-то бесчисленное количество дублей снимали, потому что в кадр постоянно заезжали такси и брендированные машины, - вспоминает актриса Ева Куц. - Здесь такого не будет

- При этом имитация города очень правдоподобная, - поддержала ее актриса Екатерина Кузнецова. - Очень масштабный проект.

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кинопарке Москино побывали актеры и режиссеры ("Это прорыв!" - оценил кинокластер Сергей Жигунов), гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров ("Теперь мы обязательно реализуем задачу по кратному увеличению кинопроизводства", - отметил он) и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст:

- В 20 веке СССР был в очень коротком списке великих кинематографических держав. И если после 1991 года мы немного потеряли место в этом списке, то сейчас Россия туда возвращается, - заявил Эрнст.

А актер и кинорежиссер Игорь Угольников выразил отдельную благодарность мэру Москвы за продуктивный диалог:

- Можно построить красивые, правильные декорации, но не учесть некоторые тонкости. Например, не так их разместить их по солнцу. Здесь же к киноиндустрии прислушивались, за и хочу поблагодарить, - отметил Угольников.

КОНКРЕТНО

10 000 организаций, которые относятся к киноиндустрии, действуют в Москве, в них работают 22 000 человек;

90% отечественных кинофильмов производятся в Москве;

в 5 раз расширится отечественное индустрия фильмов и сериалов в рамках создания Кинокластера: строятся дополнительные павильоны, студии и натурные площадки.