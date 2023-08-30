Жуи и Диндин стали родителями: Трогательное видео первого детеныша панды, рожденного в России

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Москве. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Первый в истории России детеныш большой панды (их еще называют бамбуковыми медведями) родился в Москве. В этой новости удивительно все: получить потомство от этих редких животных в неволе в принципе сложно, а тут еще и самец с самкой вроде бы слишком молоды: самцу Жуи – 7, самке Диндин – 6, а обычно первые детеныши появляются на свет, когда родителям 8-10 лет. Более того, в апреле этого года их «сводили» в первый раз. На время это время сладкую парочку скрыли от посетителей. На успех надеялись, но особенно не рассчитывали. И тем не менее звезды сошлись, и чудо произошло.

Беременность у больших панд длится от 95 до 160 дней, в результате рождается один или два детеныша. В Москве на свет появился один.

- Малыш весит 150 граммов, его пол пока не известен, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Наша Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Чтобы помочь российским коллегам ухаживать за чудо-ребенком, из Китая в Москву прибыл эксперт по размножению больших панд. Представитель Исследовательского центра по сохранению больших панд Китая пробудет у нас в столице три месяца. Он подскажет, как сделать жизнь молодой мамы и ее малыша комфортной.

Напомним, большие панды в Москве прилетели 29 апреля 2019 года, тогда Жуи было два с половиной года, Диндин - полтора. К их приезду обустроили целый вольерный комплекс площадью более 800 квадратных метров, а сотрудники зоопарка прошли специальное обучение в питомнике панд Чэнду. Этот удивительный мишка в Китае считается национальным достоянием, страна делает все для того, чтобы предотвратить их вымирание. Сейчас в мире насчитывается 2600 особей, 1900 из них обитают в дикой природе. В рамках международного сотрудничества по исследованию и сохранению больших панд, некоторых особей Китай передает дружественным странам. При этом звери и их потомство остаются собственностью Поднебесной.