17,8 тысяч нарушений содержания территорий устранили в Московской области за текущий месяц

Фото: пресс-служба ГУСТ Московской области

В Главном управлении содержания территорий Московской области отчитались о работе за текущий месяц - август 2023 года. Инспекторы ГУСТ ежедневно проверяют дворовые и общественные территории (в том числе после жалоб жителей Подмосковья через портал «Добродел»). Если выявляются нарушения (не вывезен мусор, облупилась краска на фасаде, газон в плохом состоянии и др.), все факты фиксируются и заносятся в специальное отраслевое приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Благодаря этой электронной системе в дальнейшем удобно контролировать устранение нарушений в установленные сроки. Итоговая цель - сделать населенные пункты области чище. И центральные улицы, и дворы многоквартирных жилых домов.

- В августе в содержании территорий устранено 17840 нарушений, - рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. - Лучше всех реагировали на замечания инспекторов ГУСТ Котельники - 97% нарушений уже исправлены, Серебряные Пруды - 88% и в Королеве - 87%.

При этом в тройке отстающих, причем с совсем некрасивыми показателями, оказались Можайский городской округ (всего 16%!), Фрязино (17%) и Клин (25%).

- Данным округам необходимо пересмотреть подход к содержанию территорий: вы делаете работу не для инспектора ГУСТ, а для своих жителей, которые ежедневно гуляют во дворах и на детских площадках, идут на работу через общественные территории, - отметила Светлана Аипова.

Отдельно министр рассказала о муниципалитетах, которые застряли в желтой зоне (средние показатели - не плохо, но и не блестяще). В этом списке Орехово-Зуевский городской округ - 73%, Раменский - 75%, Шаховская - 76%. Им поставлена задача уже в сентябре исправить выявленные за последний месяц нарушения и минимизировать появление новых.