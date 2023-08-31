Открытие Дворца пионеров на Воробьёвых горах после реставрации: Планетарий, советские мозаики и «Площадь парадов»

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Накануне Дня знаний после масштабной реставрации открылся Дворец пионеров на Воробьевых горах. Специалисты привели в порядок пять из семи исторических корпусов. Два здания уже обновили несколько лет назад.

«Поздравляем со вторым рождением легендарного Дворца пионеров на Воробьевых горах, - сказал сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра отреставрированного памятника архитектуры. - Сотни тысяч людей прошли через этот дворец, для них это часть жизни, часть молодости, часть судьбы. Наверное, для многих это было отправной точкой, куда им дальше двигаться, какой профессии обучиться».

Мэр уточнил, что отремонтированные здания сохранили свой первоначальный вид.

«Даже мозаику восстановили, которая была замазана штукатуркой», – отметил Собянин.

Дети смогут прийти сюда в кружки и секции с 1 октября. Всего во Дворце могут заниматься около 14 тысяч воспитанников.

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

Построенному в 1958 - 1962 годах Дворцу пионеров присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. Исторический ансамбль состоит из семи корпусов. Их обновили впервые за 60 лет работы. Во время реставрации:

- восстановили исторический вид фасадов, в том числе мозаичных и других панно, как снаружи здания, так и в интерьерах;

- отремонтировали цоколи из натурального камня, внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровля и козырьки;

- заменили внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление, а также модернизировали инженерные коммуникации.

Во Дворце пионеров дети смогут посещать:

- планетарий и обсерваторию;

- большой концертный, выставочный и большой гостиные залы;

- театральные и художественные студии;

- класс беспилотных летательных аппаратов;

- классы скульптуры, обработки дерева, машинного вязания и архитектурного дизайна, гончарную мастерскую и лабораторию кулинарного искусства;

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

- кружки дополнительного образования, среди которых искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и motion-дизайн, инфографика, космическая метеорология и прогноз погоды, конструирование космических аппаратов, транспортных средств и систем, прототипирование центра управления полетами пилотируемых орбитальных комплексов, генетика и микробиология.

Около Дворца на основе исторических и архивных материалов благоустроили пространство площадью 10 гектаров. При этом обновили «Площадь парадов». На ней сохранили необычную раскладку дорожек, заменив их покрытие. А ещё восстановили площадку пионерского костра, действующий амфитеатр с зонами отдыха, лекторием, выставочной зоной.

Пруд «Дворец пионеров» площадью акватории 2,7 гектара очистили от ила. Его берега укрепили, на дне устроили гидроизоляцию и высадили водные растения.