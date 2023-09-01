Бауманка умножается на два: Сергей Собянин открыл новые корпуса столичного университета

Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ им. Баумана Фото: Оксана ЗУЙКО

1 сентября в Москве открылись 2 новых корпуса университета им. Баумана - Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий (это бывшее двухэтажное здание Фанагорийских казарм, которое бережно отреставрировали).

- Я помню как мы занимались в подвале старого корпуса, а теперь смотрите, какая красота, — председатель студенческого совета Бауманки, будущий ракетостроитель Павел Орлов пришел на открытие Многофункционального научно-образовательного корпуса, где разместятся несколько кафедр - в том числе, машиностроительных технологий. Как объяснил молодой человек, здесь бауманцы занимаются сваркой, литьем и всем тем, без чего инженеру - никуда, ведь они должны прежде всего уметь работать руками. Потом признался: очень завидует первокурсникам, потому что он-то уже на 6 курс перешел, и пар в этом корпусе у него не будет. А жаль.

1 сентября в Москве открылись 2 новых корпуса университета им. Баумана - Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий Фото: Оксана ЗУЙКО

Мэра Москвы Сергея Собянина в новом корпусе встречали с радостью, один из студентов даже успел попросить у него автограф:

- Ну а что? Один раз же живем! - счастливо улыбался в камеры Федор Свинцицкий и пообещал: тетрадку, в которой расписался мэр Москвы будет теперь везде носить с собой.

Мэра Москвы Сергея Собянина в новом корпусе встречали с радостью, один из студентов даже успел попросить у него автограф Фото: Оксана ЗУЙКО

Сергей Собянин осмотрел внутренние помещения, посидел в мини-погрузчике с ковшом (на самом деле - это многофукнциональная электроплатформа, то есть техника работает на батареях), оценил студенческие разработки автомобилей - внедорожник "Стрелу", который сконструировали на основе "Газели", спорткар с откидным верхом "Крым" и гоночный болид BRT-3.

- Внутри нашего болида - двигатель "Ямаха", он до 100 км в час разгоняется за 7 секунд, — рассказал руководитель отдела электрики и электроники лаборатории Bauman Racing Team Сергей Зеничев. - Это наш седьмой болид (гоночный автомобиль определенной конструкции. Прим.автора), есть еще и восьмой - первый в России электрический и беспилотный. Его разработка заняла примерно 3 года, оказалось что постройка электромобиля - сложная вещь: недостаточно просто подключить моторчик к батарейке.

Сергей Собянин осмотрел внутренние помещения, посидел в мини-погрузчике с ковшом, оценил студенческие разработки автомобилей Фото: Оксана ЗУЙКО

Впрочем, ни один из студенческих болидов "пороха не нюхал", — в смысле, в реальных гонках не участвовал.

Зато родстер "Крым" (родстер - это двухместный автомобиль со съемной крышей) на тестовых испытаниях съездил сперва на юг России, а потом - в Санкт-Петербург и Великий Новгород.

- За всю поездку, а это 50 тысяч километров, мы поменяли лишь насос. Купили его в ближайшем автомагазине, — рассказал главный конструктор проекта Никита Ложкин. - В этом и была наша задумка: в основе - стандартные узлы и агрегаты от Лады-Калины: двигатель, трансмиссия, мы доработали некоторые узлы и внешний вид. Идея была в том, чтобы спорткар был доступен и приносил максимум удовольствия молодежи. В 2017 году цена этой модели была 650-700 тысяч рублей. Сейчас мы разрабатываем третий прототип "Крыма", представить его надеемся в конце этого года.

Спорткар с откидным верхом "Крым" Фото: Оксана ЗУЙКО

Подобные разработки - это "внеурочная" деятельность студентов. И теперь возможностей учиться и проявлять себя в самых разных сферах у тех, кто учится в Бауманке, будет еще больше:

- Проект строительства новых корпусов для университета имени Баумана реализуется по поручению президента совместно с правительством России. В декабре прошлого года мы завершили строительство двух корпусов, скоро занятия начнутся еще в двух. На этом работа не закончена: до конца года планируем завершить работу еще по нескольким корпусам, — объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно в этом же районе ведется комплексное благоустройство территорий - улиц, скверов и общественных пространств. Чтобы студентам и жителям окрестных домов было удобно и комфортно.

Гоночный болид BRT-3 Фото: Оксана ЗУЙКО

КОНКРЕТНО

- 2 корпуса университета им. Баумана открылись в декабре 2022 года: это Центр биомедицинских систем и технологий и Ижиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем;

- 2 корпуса завершены в августе 2023 года: это Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий;

- 4 корпуса продолжают строить и реставрировать сейчас: во-первых, это Центральный кластер и Многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум парк", во-вторых, трехэтажное здание Химической лаборатории, в-третьих, шестиэтажный Исследовательский центр МГТУ им. Баумана и, в-четвертых, комплекс общежитий Бауманки на 2,3 тыс. студентов.