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Общество1 сентября 2023 10:05

Бауманка умножается на два: Сергей Собянин открыл новые корпуса столичного университета

Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ им. Баумана
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Фото: Оксана ЗУЙКО

1 сентября в Москве открылись 2 новых корпуса университета им. Баумана - Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий (это бывшее двухэтажное здание Фанагорийских казарм, которое бережно отреставрировали).

- Я помню как мы занимались в подвале старого корпуса, а теперь смотрите, какая красота, — председатель студенческого совета Бауманки, будущий ракетостроитель Павел Орлов пришел на открытие Многофункционального научно-образовательного корпуса, где разместятся несколько кафедр - в том числе, машиностроительных технологий. Как объяснил молодой человек, здесь бауманцы занимаются сваркой, литьем и всем тем, без чего инженеру - никуда, ведь они должны прежде всего уметь работать руками. Потом признался: очень завидует первокурсникам, потому что он-то уже на 6 курс перешел, и пар в этом корпусе у него не будет. А жаль.

1 сентября в Москве открылись 2 новых корпуса университета им. Баумана - Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий

1 сентября в Москве открылись 2 новых корпуса университета им. Баумана - Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий

Фото: Оксана ЗУЙКО

Мэра Москвы Сергея Собянина в новом корпусе встречали с радостью, один из студентов даже успел попросить у него автограф:

- Ну а что? Один раз же живем! - счастливо улыбался в камеры Федор Свинцицкий и пообещал: тетрадку, в которой расписался мэр Москвы будет теперь везде носить с собой.

Мэра Москвы Сергея Собянина в новом корпусе встречали с радостью, один из студентов даже успел попросить у него автограф

Мэра Москвы Сергея Собянина в новом корпусе встречали с радостью, один из студентов даже успел попросить у него автограф

Фото: Оксана ЗУЙКО

Сергей Собянин осмотрел внутренние помещения, посидел в мини-погрузчике с ковшом (на самом деле - это многофукнциональная электроплатформа, то есть техника работает на батареях), оценил студенческие разработки автомобилей - внедорожник "Стрелу", который сконструировали на основе "Газели", спорткар с откидным верхом "Крым" и гоночный болид BRT-3.

- Внутри нашего болида - двигатель "Ямаха", он до 100 км в час разгоняется за 7 секунд, — рассказал руководитель отдела электрики и электроники лаборатории Bauman Racing Team Сергей Зеничев. - Это наш седьмой болид (гоночный автомобиль определенной конструкции. Прим.автора), есть еще и восьмой - первый в России электрический и беспилотный. Его разработка заняла примерно 3 года, оказалось что постройка электромобиля - сложная вещь: недостаточно просто подключить моторчик к батарейке.

Сергей Собянин осмотрел внутренние помещения, посидел в мини-погрузчике с ковшом, оценил студенческие разработки автомобилей

Сергей Собянин осмотрел внутренние помещения, посидел в мини-погрузчике с ковшом, оценил студенческие разработки автомобилей

Фото: Оксана ЗУЙКО

Впрочем, ни один из студенческих болидов "пороха не нюхал", — в смысле, в реальных гонках не участвовал.

Зато родстер "Крым" (родстер - это двухместный автомобиль со съемной крышей) на тестовых испытаниях съездил сперва на юг России, а потом - в Санкт-Петербург и Великий Новгород.

- За всю поездку, а это 50 тысяч километров, мы поменяли лишь насос. Купили его в ближайшем автомагазине, — рассказал главный конструктор проекта Никита Ложкин. - В этом и была наша задумка: в основе - стандартные узлы и агрегаты от Лады-Калины: двигатель, трансмиссия, мы доработали некоторые узлы и внешний вид. Идея была в том, чтобы спорткар был доступен и приносил максимум удовольствия молодежи. В 2017 году цена этой модели была 650-700 тысяч рублей. Сейчас мы разрабатываем третий прототип "Крыма", представить его надеемся в конце этого года.

Спорткар с откидным верхом "Крым"

Спорткар с откидным верхом "Крым"

Фото: Оксана ЗУЙКО

Подобные разработки - это "внеурочная" деятельность студентов. И теперь возможностей учиться и проявлять себя в самых разных сферах у тех, кто учится в Бауманке, будет еще больше:

- Проект строительства новых корпусов для университета имени Баумана реализуется по поручению президента совместно с правительством России. В декабре прошлого года мы завершили строительство двух корпусов, скоро занятия начнутся еще в двух. На этом работа не закончена: до конца года планируем завершить работу еще по нескольким корпусам, — объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно в этом же районе ведется комплексное благоустройство территорий - улиц, скверов и общественных пространств. Чтобы студентам и жителям окрестных домов было удобно и комфортно.

Гоночный болид BRT-3

Гоночный болид BRT-3

Фото: Оксана ЗУЙКО

КОНКРЕТНО

- 2 корпуса университета им. Баумана открылись в декабре 2022 года: это Центр биомедицинских систем и технологий и Ижиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем;

- 2 корпуса завершены в августе 2023 года: это Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий;

- 4 корпуса продолжают строить и реставрировать сейчас: во-первых, это Центральный кластер и Многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум парк", во-вторых, трехэтажное здание Химической лаборатории, в-третьих, шестиэтажный Исследовательский центр МГТУ им. Баумана и, в-четвертых, комплекс общежитий Бауманки на 2,3 тыс. студентов.

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