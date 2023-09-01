«Сделать так, чтобы дети с радостью бежали в школу»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл третий образовательный кластер

Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

В первый день осени в Московской области начал работу третий образовательный кластер - он находится в Истре и действует на базе Технолицея имени Владимира Долгих. Кластер торжественно открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, а в церемонии приняли участие внук Героя Соцтруда (в честь которого названо учебное заведение) Владимир Долгих и президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

К слову, в таком же составе в декабре 2021-го бал заложен первый камень в фундамент будущего Технолицея. Прошло менее двух лет, а масштабный образовательный проект с новыми зданиями и инфраструктурой уже заработал.

Губернатор обратился к учащимся кластера и их родителям.

- Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить семьи, родителей, которые приняли решение отдать ребенка сюда, - сказал Андрей Воробьёв. - Вы прошли через определенные весьма сложные испытания, причем большинство из них было летом. Это говорит о том, что вы доверяете, ожидаете от Технолицея очень заметных результатов.

Губернатор отметил, что педагогический состав для учебного заведения подбирали внимательно и скрупулезно.

- Я хочу всем ребятам - и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый не был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями.

Кластер состоит из школы, в которой будут учиться 960 ребят и детского сада на 320 мест. На территории - стадион: футбольное поле с подогревом, трибуны на 500 зрителей, площадки для занятий другими видами спорта, игровые с горками и качелями - для ребят помладше. В будущем здесь также будут построены два корпуса, в которых будут жить педагоги (по 50 человек каждый), а также отдельный корпус для иногородних учеников школы (на 150 мест).

Реализовать этот проект помогла компания «Норникель».

- Для компании и для меня лично поддержка этой актуальной образовательной инициативы очень важна, потому что здесь ученики получат навыки и знания, которые пригодятся и им самим при трудоустройстве, и всей нашей стране, - отметил Владимир Потанин.

Из 3,1 тысяч ребят, которые подавали заявку на поступление в подмосковный образовательный кластер, педагоги отобрали через тестирование 783 человека. 557 из них будут учиться в школе (с 1 по 10 классы), 226 попали в детский сад.

В общей сложности это талантливые дети из 17 регионов России - не только из разных районов Московской области, но и из Крыма, Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени, Татарстана и многих других мест.