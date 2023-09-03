Диндин оказалась заботливой мамой: Как живет крохотный детеныш панды в Москве и когда его покажут посетителям

Диндин оказалась замечательной мамой. Фото: ГАУ «Московский зоопарк»

КАК ГОТОВИЛИСЬ К ПРИЕЗУ ПАНД В РОССИЮ

Большие панды Жуи и Диндин в Москву приехали в 2019 году из питомника Чэнду в рамках соглашения между Россией и Китаем о совместном содержании и сохранении больших панд.

- Это была заранее сформированная пара с перспективой на дальнейшее размножение. Каждый жил в своем отдельном вольере, - рассказала корреспонденту KP.RU начальник отдела “Фауна Китая” Ирина Овчинникова.

К приезду бамбуковых мишек (так еще называют больших панд) готовились основательно: китайские специалисты приехали в Московский зоопарк, чтобы рассказать и показать, как правильно оборудовать вольеры и какие условия внутри создать. А российские зоологи, в свою очередь, поехали в Поднебесную: там они познакомились с будущими подопечными, Жуи и Диндин, и научились за ними ухаживать.

Пол детеныша пока не известен. Фото: ГАУ «Московский зоопарк»

Итак, вольеры площадью 800 кв метров выделили, высокую влажность внутри обеспечили, водоемы и конструкции для лазания установили, даже игрушки подготовили. А еще оборудовали не только уличный и внутренний вольеры, но и “зону уединения” - неэкспозиционные вольеры. И вот 29 апреля 2019 года долгожданные гости прибыли в Московский зоопарк. Жуи тогда было два с половиной года, Диндин – полтора.

КАК ЖИВУТ ПАНДЫ ДИНДИН И ЖУИ

Жуи и Диндин живут порознь – так же, как и в дикой природе. Это самодостаточные животные. Много кушают, гуляют играют. И спят:

- У них не очень калорийный корм, поэтому и образ жизни энергосберегающий, - объяснила Ирина Овчинникова.

Российским посетителям зоопарка повезло: мишки к нам приехали молодыми, а потому вели довольно активную (по меркам панд) жизнь: играли, кувыркались, как дети. По сути они до недавнего времени и были детьми. Но чем бамбуковый мишка старше, тем больше времени спит.

При всей своей похожести Диндин и Жуи сильно отличаются друг от друга:

- С первого дня Диндин была очень капризная. Она – дама с волевым характером, более требовательная, чем Жуи. А Жуи мы между собой называем “рубаха-парень”, - смеется Ирина Овчинникова. - У него все открыто, он всем доволен.

На каком языке русские сотрудники зоопарка разговаривают с китайскими пандами? Конечно, по-русски. И мишки… привыкли:

- Жуи и Диндин узнают сотрудников, которые с ними работают, - рассказывает Ирина Овчинникова. - Думаю, они понимают наши жесты, голоса, интонацию, научились на них реагировать, Так что их уже можно называть китайско-русскими медведями.

ПОЧЕМУ ПАНДАМ СЛОЖНО ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

Новость о рождении детеныша панды в Московском зоопарке вызвала небывалый ажиотаж. Первый в России! При это никто не слышал о том, чтобы Диндин даже была беременной. Как так получилось?

- Сложность размножения панд состоит в том, что он живут отдельно друг от друга и встречаются буквально на 1-2 дня в году. Так это заложено природой, - объясняет Ирина Овчинникова. - При этом самка должна быть физически готова к спариванию, то есть у нее должна быть овуляция. Плюс они с самцом должны понравиться друг другу – без этого ничего не выйдет.

Более того, Диндин и Жуи еще молоды и неопытны (ей – 6, ему 7 лет) и в этом году встретились в одном вольере впервые. В Китае существует практика, когда к “зеленому” самцу или самке подселяют более опытного партнера. Но даже в этом случае первые детеныши у больших панд чаще всего появляются на свет, когда родителям исполняется 8-10 лет.

Удивительно, но у Жуи и Диндин все получилось с первого раза. Казалось, самка забеременела. Но общественности об этом не сообщили. Почему?

- Потому что мы до последнего не могли быть уверены в том, что Диндин действительно беременна, - говорит Ирина Овчинникова. - Для панд характерна ложная беременность, которую отличить от настоящей крайне сложно.

Оставалось только ждать и наблюдать. Но и тут свои нюансы: срок беременности большой панды варьируется от 70 до 320 дней, но в среднем – это 3-4 месяца.

- При этом сам малыш в утробе матери растет всего 50 дней, - раскрывает все секреты Овчинникова. - Все остальное время зародыш просто блуждает. И прикрепляется только за 50 дней до рождения.

У Диндин детеныш не заставил себя долго ждать и родился примерно через 4 (четыре) месяца после романтической встречи его родителей - 24 августа в 4 часа 40 минут.

КАК ГОТОВИЛИСЬ К РОДАМ

За несколько дней до родов в Москву из Китая приехал эксперт по размножению больших панд:

- Он мониторил состояние Диндин перед родами, помог нам подготовить все необходимое.Потом объяснил, на какие параметры молодой матери обращать внимание после родов и как правильно ее кормить. В его жизни это примерно 200-е роды, поэтому его опыт трудно переоценить, он нам очень помог, - призналась Ирина Овчинникова.

Через полгода маленькому мишке начнут предлагать молоденькие листики бамбука. Фото: ГАУ «Московский зоопарк»

Предусмотреть пытались все осложнения и нюансы. Для Диндин подготовили родильное помещение с системой видеонаблюдения, чтобы можно было наблюдать за ней, отслеживать ее состояние перед родами, сами роды и потом - как она живет с малышом. Там также создан особый микроклимат, подходящий для больших панд.

- Мы были готовы к любому исходу, ведь Диндин – молодая самочка, это ее первая беременность, ее первые роды в жизни, - рассказывает Ирина Овчинникова. - Она могла родить одного или двух малышей. Если рождается двое, то по законам природы панда-мать выкармливает лишь одного. Но в нашем случае молодая самка могла отказаться заниматься малышами вообще. Поэтому мы подготовили все необходимое для того, чтобы мы могли сделать это сами: инкубатор, соски, бутылочки, одеялки. Но ничего этого не пригодилось. Ребенок родился один, и Диндин оказалась замечательной мамой: она выкармливает малыша, заботится о нем каждую минуту.

Пол детеныша пока не известен, молодую мать не тревожат. Даже вес его определили примерно: он размером, наверное, с ладошку, поэтому весит около 150 грамм.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Панда-мама и панда-папа сейчас живут раздельно, так и будет продолжаться. Детеныш будет жить с Диндин ближайшие два года – именно столько длится у больших панд молочный период.

Первый дни молодая мать почти не двигается, чтобы не тревожить малыша, и еду с водой сотрудники зоопарка ставят как можно ближе к ней. Тем временем малыш понемногу растет: розовые ушки темнеют, скоро тельце начнет покрываться шерстью, под которой скроется хвостик - такой есть у каждой панды, но его обычно не видно.

Примерно через четыре месяца Диндин и ее малыша покажут посетителям. Через полгода маленькому мишке начнут предлагать молоденькие листики бамбука.

Ну а что Жуи? В природе малышей воспитывает только самка. Самец участвует только в спаривании, а потом уходит на свою территорию.

Так что уже сейчас на Жуи могут посмотреть все посетители Московского зоопарка. Он живет своей обыденной счастливой жизнью