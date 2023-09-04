Самая дорогая квартира в Москве обновила рекорд стоимости, а в самой высотной - холоднее, чем на Земле

Cамая дорогостоящая квартира Москвы в ЖК «Золотой» на Софийской набережной. Фото: ЦИАН

Новый рекорд

3,7 млрд рублей

Несколько лет звание самой дорогой квартиры в Москве удерживал пентхаус в новостройке с окнами на Триумфальную площадь. Застройщик хотел выручить за него 3,153 млрд рублей. Это целый этаж дома площадью свыше 1000 квадратов.

Однако сейчас объект упал в цене на 500 млн, а на пьедестале самой дорогостоящей вышла квартира в ЖК «Золотой» на Софийской набережной - окна выходят на Кремль и Тайницкую башню. Стоит она 3,7 млрд рублей.

Площадь 452 кв. м. «Собственное родовое гнездо» - гласит объявление о продаже. В гнездышке семь гардеробных, пять уборных, но всего лишь три спальни. Зато каждая с рабочим кабинетом. У пентхауса две огромные террасы (одна из которых крыша дома).

Квартира большого художника

325 млн рублей

Дубовый паркет, стены покрыты художественной росписью, потолки под 4 метра и даже дровяной камин есть. Фото: ЦИАН

Квартира в доходном доме графа Шереметева 1913 - 1915 годов постройки в Романовом переулке - 250 метров до Манежа. «Аристократический центр города, знаменитые соседи» - указано в объявлении. Восемь комнат на 304 кв. м. Журналисты называют владельцем объекта художника Александра Шилова. Сам он не комментирует этот факт. Однако на фото интерьеров видны его полотна, а в гардеробной висят стильные пиджаки, один в один как у именитого художника.

На полу дубовый паркет, стены покрывает художественная роспись, восстановлена историческая лепнина. Потолки под 4 метра. Есть дровяной камин.

Выше некуда

2,6 млрд рублей

Зимой у «небожителей» на пять градусов холоднее, чем на земле. Фото: ЦИАН

Это 95-й этаж башни «Федерация» в «Москва-Сити». Высота 370 метров (Эйфелева башня - 324 м). Зимой у «небожителей» на пять градусов холоднее, чем на земле. Шесть лет как комплекс построен, но продать пентхаус не могут. Пока же там проводят статусные мероприятия.

Пространство пентхауса находится внутри огромного купола высотой 12 метров. Есть собственный скоростной лифт, ехать на котором около 1 минуты.

Новомосковский Версаль

5 млрд рублей

В отделке интерьеров оникс, мрамор, ценные породы дерева. Дом разделен на мужскую, женскую и семейную части. Фото: ЦИАН

Величественная резиденция 3000 кв. м в коттеджном поселке Городище. Это Воскресенское поселение вдоль Калужского шоссе. В отделке интерьеров оникс, мрамор, ценные породы дерева. Дом разделен на мужскую, женскую и семейную части. В каждой своя кухня и вообще все необходимое, дабы не пересекаться с домочадцами. Чтобы обойти все комнаты, нужно нон-стоп бродить около 10 минут.

Высота потолков до пяти метров. Есть большой бассейн, два гаража, домик для барбекю (утонченная ротонда) и личный кинозал. Имя владельца, который решил избавиться от хоромов, не разглашается. Судя по предпочтениям в интерьерах, человек голубых кровей, ну или новый русский.

Особняк на Остоженке

5,45 млрд рублей

В подвале спа-зона с бассейном. Бонусом к особняку идет участок земли на заднем дворе в семь соток. Фото: ЦИАН

Изысканные дома в плане стоимости - уже следующая «весовая категория». Двухэтажный ампирный особняк с мезонином архитектор Лев Кекушев (автор гостиницы «Метрополь») перестроил по заказу купца Лыжина в 1880-м. Владелец суконных фабрик купил этот дом и заказал его переделку именитому мастеру. После революции тут был детсад, внутренние интерьеры были утрачены. Во время реконструкции в 2006 году их частично восстановили. По документам домом владеет фирма, а ее учредитель занимается добычей меди и никеля.

Два этажа, общая площадь 1500 кв. м. Большая часть интерьеров в стиле конца XIX века. Уж больно напоминает музей. И менять их нельзя, поскольку особняк в реестре объектов культурного наследия. Впрочем, со времен Лыжина кое-что поменялось. Пристроили лифт, а в подвале сделали спа-зону с бассейном. Бонусом идет участок земли на заднем дворе в семь соток.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Почем стать москвичом?

Самое бюджетное жилье, которое сегодня позволяет стать обладателем заветной московской прописки, стоит 2,9 млн рублей. Студия находится в поселении Филимонковское в Новой Москве (от конечной ст. м. «Коммунарка» - 8 км). Тут низкоэтажный квартал новостроек. 14 квадратов - прямо скажем, не хоромы. Типичный представитель современного типа жилья - микростудия. Такие бывают и по 8 кв. м.

Придется потратиться еще на ремонт, ибо здесь голые стены. Диван будет стоять впритык к кухонному гарнитуру, туалет и душ съедят еще два-три квадрата. Такие студии часто покупают под сдачу: окупаемость 10 лет и меньше - в два раза быстрее обычной квартиры.