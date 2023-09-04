Что будет, если рыбачить в центре Москвы, и кого там можно поймать

В Москве и соревнования среди рыбаков проводят. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Есть у наших хипстеров мания изобретать велосипед. Например, базы отдыха со стилизованными под избы коттеджи называют «избинг». Коммунальную квартиру именуют «коливинг». Не миновала чаша сия и рыбалку. Если стоишь с удочкой в черте города, то занимаешься стритфишингом («улица» + «рыбалка» - по-англ.).

За рыбалку в городе штрафом не накажут. Если, конечно, не ставить сети и не начать глушить рыбу током. А с удочкой стойте сколько душе угодно. Но аппетиты все же придется поумерить, как только наловите пять кило добычи. Это дневная норма вылова на человека. Хотя большинство рыбаков отпускают городские трофеи.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРУДЫ

Принести улов с Патриарших прудов - большая удача. Хотя в 2020-м и 2023-м из пруда достали здоровенных щук. Но романтики с удочками все же стоят, и по этому поводу регулярно высказывают свое «фи» местные жители. Но им вообще много чего не нравится: от кафе под окнами до сидящих на траве. Патриаршие - замкнутый водоем. Откуда тогда в нем рыба? Либо ее выпускают сами рыбаки, либо икра попадает с перелетными птицами.

Рыбы в Чистых прудах по логике в наши дни тоже быть не должно. Ведь питает их обычный городской водопровод. Но клюет здесь карась, а иногда и щука. Среди типажей рыбаков можно повстречать не только интеллигентного вида пенсионеров, но и мужичков самого работоспособного возраста. Как правило, это водители, охранники состоятельных боссов, которые днем сидят в местных офисах.

В 2020-м и 2023-м из Патриарших прудов достали здоровенных щук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хороший клев на Царицынских прудах. Особенно хвалят Нижний и соседний - через эстакаду Каширского шоссе - Борисовский. Водоемы периодически зарыбляют. Водятся карась, окунь, карп, плотва, ротан и подкаменщик.

Два года назад хорошенько зарыбляли Останкинский пруд - карпом, белым амуром и линем. Подбирали такие виды, которые лучше всего едят растительность. А то водоем часто цветет.

ЛУЧШИЕ МЕСТА В ГОРОДЕ

Что до Москвы-реки в центре города, то самый жирные улов обычно в районе Бережковской, Краснопресненской и Берсеневской набережных. Объяснения этому приводят разные. Мол, и судоходство тут активное воду греет, и течение спокойное.

Этого толстолобика москвич выловил на Бережковской набережной. Рыбина весит 15 кг! Фото: СОЦСЕТИ

Восторженные отклики из года в год о рыбалке в Серебряном Бору. Тут даже раки водятся (правда, по закону ловить их нельзя - редкий вид). В Бездонном озере в центре лесного массива, в районе Живописного моста и в Большом Строгинском затоне клюют окуньки, ерш, сомы, плотва, лещ и красноперка. Реже линь, судак и щука.

Те, кто живет на севере и северо-востоке города, выбираются на Яузу. Тем более что вдоль реки сейчас сделали большущий парк, соединив несколько прежних зеленых зон. Особенно часто рыбаки стоят на стыке реки Чермянки с Яузой. А за карпом, белым амуром, толстолобиком и линем отправляйтесь к Джамгаровским прудам, что находятся в этом же районе, но ближе к МКАД.

В противоположной части Москвы - на северо-западе - традиционно отправляются на Сходню (особенно Сходненский ковш) и Химкинское водохранилище со стороны парка «Северное Тушино».

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Слово эксперту

Улов из Москвы-реки съедобен

- Есть рыбу, пойманную в Москве-реке, можно. Вода не настолько загрязнена, чтобы человек мог съесть поджаренного карася и отравиться. Но желательно обедать такой рыбой не каждый день, - объяснил «КП» эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов.

- А улов из прудов? Там вода не всегда проточная…

- Пруд - замкнутый водоем. Все потенциальные источники загрязнения можете увидеть своими глазами. Взять пруд посреди городской застройки: стоки с тротуаров и трасс, с домов - уровень загрязнения оказывает значительное влияние на качество рыбы. А вот пруд в парке и его обитатели, конечно, более чистые в экологическом плане.

- Есть мнение: если в небольшом пруду обитают утки, их продукты жизнедеятельности могут загрязнять воду и рыбу.

- Такой взаимосвязи нет. Скорее, наоборот, вода первой принимает на себя все негативные удары. Вот если погибнет рыба, это знак, что и остальной фауне приходится тяжело.

- Что с количеством рыбы в Москве? Судачат, что стало больше.

- Точных подсчетов не проводили, но, по моим оценкам, все стабильно. Главное, в Москве-реке сохраняется постоянный уровень воды - за счет пополнения из Волги. Что, в свою очередь, благоприятно сказывается на популяции рыбы. Хотя ситуация сложная: большая часть берегов в городской черте, а теперь и за пределами МКАД закована в камень и бетон, нет растительности. То есть становится меньше нерестилищ. Зимой река все реже замерзает: растет температура воды из-за изменений климата, воздействия человека. И это тоже негативно сказывается на количестве рыбы. Опять же из-за нагревания камня в летнее время тоже повышается температура. Несмотря на столько нюансов, разнообразие и число рыбы в Москве-реки - самое большое среди столичных водоемов.