Собянин: «Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и мэр Сергей Собянин осматривают московское предприятие "Лассард" в апреле этого года. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве увеличилось производство продукции машиностроения, сообщил мэр города Сергей Собянин. За первую половину 2023 года рост производства некоторых деталей и комплектующих составил 35,7% по сравнению в прошлым годом.

«Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек», – написал Сергей Собянин в блоге на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города подчеркнул, что предприятия активно развивают производство и увеличивают выпуск продукции.

«В частности, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%», – сообщил глава города.

Продукция московских предприятий пользуется большим спросом на российском рынке. Кроме того, столичные производители отправляют ее на экспорт в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Мэр Москвы привел примеры результатов работы некоторых предприятий. Завод «Лопастные гидравлические машины» в 2022 году получил грант на возмещение части затрат на приобретение станочного оборудования. На сэкономленные средства предприятие закупило дополнительную технику. В итоге в 2023 году завод стал отгружать на 8% продукции больше, чем в 2022 году. Предприятие является ведущим российским производителем систем и насосов. Его продукция применяется в судостроении, нефтегазовой, атомной и ракетно-космической отраслях.

Группа компаний МФМК проектирует и производит насосные установки и другое инженерное оборудование, поставляя его строительным компаниям, предприятиям топливно-энергетического комплекса и тяжелого машиностроения. За 15 лет МФМК выпустил более 300 тысяч единиц продукции. Еще одна компания - «ЛГ автоматика» за первые семь месяцев этого года выпустила на 25% больше продукции, чем за тот же период прошлого года. Производственно-научная фирма конструирует и производит регулирующие и отсечные клапаны, пневматические приводы и навесное оборудование.

Сергей Собянин также привел в пример новую компанию «ЛАССАРД». Она занимается разработкой и выпуском лазеров, лазерных систем, оптомеханических изделий и оптических столов.

«В 2019 году «ЛАССАРД» начал производить лазерное оборудование на площадке в 800 квадратных метров. В марте 2023 года предприятие переехало в ОЭЗ «Технополис Москва» на площадку в 4 тысячи квадратных метров. По итогам 2022 года компания выпустила 63 лазерных станка, в планах – масштабные инвестиции в расширение производства и увеличение выпуска продукции до 400 единиц лазерного оборудования в год», – рассказал мэр города.