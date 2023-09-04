«Перед смертью бился в судорогах»: молодой боксер-подросток погиб во время спарринга в Подмосковье

У следователей есть вопросы к тренерам боксерской секции, где погиб юноша. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября одна из спортсекций подмосковного Видного проводила тренировку на городском стадионе «Металлург». Вообще команда боксеров занимается в зале. Однако в ту пятницу на послеобеденное время назначали тренировку на свежем воздухе. Вход на стадион для всех желающих свободный.

17-летний Алексей (имя изменено) встал в спарринг с одногодкой. Как рассказали kp.ru очевидцы, соперник был крупнее Леши. Но парни «дрались на интерес» — просто занять время, пока тренер занимался другими спортсменами.

— Они боксировали не внешнем беговом круге. Оба в защитных шлемах и перчатках, есть свидетели — рядом парни с их секции смотрели бой. Бились в полсилы. Оппонент Алексея напирал и тот пятился назад. Оступился и ударился затылком об ограждение склада, — сообщили KP.RU очевидцы поединка.

Спортсмены сразу поняли, что с Алексеем что-то неладное.

— У него сразу закрылись глаза, как упал. А через пару секунд по телу пошли судороги — нога начала об асфальт стучать. Парень побелел, врачи уже приехали только смерть констатировать осталось, — поделился собеседник KP.RU.

Следственный комитет возбудил дело по статье о причинение смерти по неосторожности. В прокуратуре Московской области сообщили, что контролируют ход расследования. Только пока фигурантов нет. Прежде нужно дождаться заключение судмедэкспертизы, которая установит истинную причину смерти.

Опрошенные участники тренировки говорят, что оппонент погибшего боксера не наносил тому жестких ударов непосредственно перед падением. Да и голова спортсмена была защищена мягким шлемом так, что удар о забор затылком в теории должен был «приглушится». У силовиков имеются вопросы к тренерскому составу секции, который проводил занятие не в условиях зала.

По статье о причинение смерти по неосторожности грозит до двух лет колонии.