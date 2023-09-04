Реконструкция памятников Москвы: На Тверской обновят «Дом под юбкой», на Арбате - здание с комнатой Есенина

Знаменитые здания в Москве капитально ремонтируют не первый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитые здания в Москве капитально ремонтируют не первый год. В порядок уже привели, например, дом Наркомфина на Новинском бульваре, особняки Кекушевой на Остоженке и Анны Лопатиной на Большой Никитской улице, доходный дом братьев Третьяковых на Кузнецком мосту.

В столичной мэрии рассказали, что еще и где реконструируют в ближайшие годы.

ЗДЕСЬ СГОРЕЛИ РУКОПИСИ ПОЭТА

На Арбате в центре столицы обновят доходный дом с эркерами. Шестиэтажное здание построили в 1912 году. В нем с 1913 года одну из комнат в коммунальной квартире на первом этаже занимал поэт Сергей Есенин со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой. Здесь в 1925 году перед отъездом из Москвы поэт сжег в печке рукописи своих стихов.

Позже в этом доме в гостях у актера и кинорежиссера Сергея Никоненко бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие известные люди. Старинное строение признано объектом культурного наследия. В нем сохранились резные дубовые двери и фрески по рисункам архитектора этого здания Дмитрия Челищева.

Что сделают:

- в подъездах приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток, ограждения и поручни лестниц;

- в подвале отремонтируют стены, пол, перегородки, стяжки и заменят двери;

- проложат новые инженерные коммуникации;

- на фасаде обновят парапеты, карнизы, балконы, полуколонны и все декоративные детали.

Где: ст. м. «Смоленская», ул. Сивцев Вражек, д. 44/28.

Дом Есенина. Фото: mos.ru

ВОСТОЧНЫЕ БАШЕНКИ ВОКРУГ

На Тверской улице восстановят обветшавшие интерьеры знаменитого «Дома под юбкой». Жилое здание в стиле сталинского ампира построено в 1939 - 1941 годы по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. До 1958 года его украшала изящная скульптура балерины на угловой башенке. Отсюда и название. Фасад - с эркерами, балконами и наличниками. Макушку дома венчают легкие башенки восточного вида. В соседний переулок ведет прорубленная в здании огромная арка-проезд.

Что сделают:

- отремонтируют потолок, стены и полы;

- заменят тамбурные двери;

- обновят лестничные марши - ступени и деревянные поручни;

- на крыше и чердаке заново уложат кровельный материал и утеплитель;

- поставят новые номерные подъездные и поэтажные таблички, информационные настенные доски, заменят дверки для инженерных ниш и почтовых ящиков;

- в подвале модернизируют инженерные коммуникации.

Где: ст. м. «Пушкинская», ул. Тверская, д. 17.

Дом под юбкой. Фото: mos.ru

ВИТРАЖ И ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ ОКНА ВОССТАНОВЯТ

В центре города приведут в порядок памятник советского авангарда - дом архитектора Константина Мельникова. Экспериментальное трёхэтажное жилое здание-мастерская построено в 1927 - 1929 годах. Вид у него удивительный - два вертикальных цилиндра разной высоты, встроенные друг в друга.

Что сделают:

- на фасадах уберут старое цементное покрытие и вернут оригинальную известковую штукатурку;

- отреставрируют большой витраж с необычным эффектом переливчатого света;

- отремонтируют деревянные шестиугольные окна и покрасят олифой с таким же натуральным оттенком, какой был в 1929 году;

- сохранят и обновят 57 шестиугольных проемов-«тепловых аккумуляторов»;

- уложат фальцевую кровлю из кровельного железа по проекту Мельникова и вернут первоначальную окраску крыши суриком;

- стены в спальне вновь украсит задуманный архитектором дома медно-золотистый цвет.

Где: ст. м. «Арбатская», Кривоарбатский пер., д. 10.

Дом Мельникова. Фото: mos.ru

КОМФОРТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Для МГУ обновят экспериментальный Дом нового быта для одиночек и молодых семей, теперь - Дома аспиранта и стажера (ДАС). Здание из двух 16-этажных корпусов, соединённых третьим корпусом, построили в 1965 - 1971 годах. При этом использовали идеи советских домов-коммун двадцатых годов прошлого века и жилых зданий, созданных Ле Корбюзье. Автором проекта ДАС стала команда архитекторов под руководством Натана Остермана, создателя экспериментального девятого квартала Новых Черёмушек. После того, как здание для МГУ построили, его отдали под студенческое общежитие и гостиницу для молодых преподавателей, аспирантов и стажеров.

Что сделают:

- капитально отремонтируют однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные жилые блоки с ванными комнатами и санузлами;

- заменят электрическую «начинку» зданий;

- обновят внутренние общественные пространства;

- восстановят фасады и поставят новые окна.

Где: МЦК Крымская, ул. Шверника, д. 19.

Дом аспиранта и стажера МГУ на улице Шверника Фото: Денис Есаков/archi.ru

В ГОСТИ К МАЯКОВСКОМУ

Ещё одну старину отремонтируют на Пресне в центре столицы. Построенный в 1905 году доходный дом Кочубея известен тем, что в нем с 1913 по 1915 годы жил поэт Владимир Маяковский. Здесь находится единственная сохранившаяся из многих съемных квартир, которые занимала семья поэта. В четырехкомнатном жилище на первом этаже он с матерью и двумя сестрами располагались в трех комнатах и еще одну сдавали. Именно здесь Маяковский написал знаменитую поэму «Облако в штанах» и многие другие стихотворения. Сюда в гости к поэту приходили футуристы Давид Бурлюк, Василий Каменский и Велимир Хлебников.

Что сделают:

- отреставрируют декоративные детали, в том числе поверхности потолков сводов монье, штукатурные карнизы, лепные розетки, деревянные перила и лестничные марши;

- в общественных зонах восстановят покрытие из метлахской плитки;

- отремонтируют площадки и ступени парадных лестниц;

- на фасаде обновят штукатурный слой, лепнину, карнизы, кирпичные фрагменты, фигурные кронштейны окон;

- воссоздадут порталы парадных входов, а также декор на центральном эркере.

Где: ст. м. «Улица 1905 года», ул. Красная Пресня, д. 36, стр. 1.