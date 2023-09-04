Посмотреть, как синеязыкий сцинк ест улитку

Всех зверей дают подержать всем. Это - палочник Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Лето прошло, началась школа и секции, так что на дачу больше не выберешься, и надо придумывать городские способы досуга с детьми. Мы, положа руку на сердце, больше всего любим животных, но созерцать плотно притиснутые друг к другу попы людей возле каждого вольера в зоопарке – такое себе удовольствие. Поэтому были в «Аквариуме» на Чистых прудах (был такой мини-океанариум, теперь его закрыли), несколько раз в «Москвариуме», на ферме «Северный олень» в Анциферово под Орехово-Зуевым, да и в Московском зоопарке тоже – когда там был океанариум с отдельными местами по билетам. В общем, знаем «одну, но пламенную страсть…»

Она и привела нас в антикафе «Жучки-паучки».

Важно: никакой рекламы этого места я никогда не видела, узнала о нем экзотично: мне кинули многочасовой унылый семинар по проблемам экологии и защиты животных, а там, среди серьезных лекторов, вдруг появилась девушка, которая рассказывала, что водит экскурсии посетителей по частному террариуму, который почему-то называла антикафе, и упомянула, что животные очень любят гладиться: «Когда в Москве был карантин, и все развлекательные заведения были закрыты, мне приходилось по очереди брать змей на руки, они сами лезли, привыкли, прямо просили: «Возьми меня, возьми!»

Жила-была одна жаба. И такая была дура... (с.) Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

То есть, по факту, это контактный зоопарк, но если обычно зоозащитники такие заведения сурово порицают, здесь – строго наоборот. Хм…

Собрались, поехали!

Метро «Сокол», почти центр и недалеко идти зелеными дворами. Удобно.

Внутри стойка, парень объясняет: можно заплатить 650 рублей за человека, но тогда нам разрешат побыть внутри только полтора часа, а экскурсия и длится полтора часа, или можно приобрести тариф «Все включено» за 1400 рублей и сидеть хоть целый день: после экскурсии бесплатно пить чай и кофе, детям до 12 лет – половинная скидка.

Детей до 12-ти у меня один, второму делают скидку 25 процентов как студенту, причем верят на слово без документа, присовокупив: «У нас в твоем вузе друзья учатся, для тебя исключение», — и видно, что говорят так каждому, но как приятно человеческое отношение! Сразу понимаешь, почему в Яндексе против этого заведения стоит значок «Хорошее место».

Экскурсия уже идет, и это тот момент, который меня беспокоил: на сайте написано, что «они идут постоянно, экскурсовод всегда на месте», и, несмотря на то, что я заранее забронировала время посещения – 12.00, получается, что часть террариумов посмотрели без меня. Ну, ок, так вышло.

Бородатую агаму дали в руки. А она как полезла целовать мальчика в шею! Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Экскурсия – восторг: сотрудница вынимает обитателя каждого террариума, кроме ядовитых, и дает подержать каждому экскурсанту (нас семеро, три мамы, четверо детей), сообщая самые незанудные биологические факты: «Это мадагаскарские тараканы, да, они шипят, но у нас не шипят, привыкли и не боятся», «Это синеязыкий сцинк, они в Австралии живут на помойке, как у нас крысы, и в процессе эволюции он скоро станет змеей, потеряет лапки», «Это квакши, если вы их заведете, будет казаться, что у вас дома маленькая собака, они лают».

Полоза вешают вам на шею... и вот он уже ползёт по волосам Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сцинк на ощупь, как семга, хамелеон, ярко зеленея от удовольствия, упирается лапами и отказывается идти обратно внутрь своего террариума (а запихать его силой нельзя, он хрупкий и может переломаться), а ярко-оранжевый маисовый полоз Персик (такая змея) устраивается в кудрях моего сына, и вместе они похожи на Медузу Горгону.

Звезда антикафе - йеменский хамелеон. На глазах меняет цвет с зелено-серого на ярко-зеленый Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сын, между прочим, когда шел в антикафе, загадывал: «Если там есть телифон, хамелеон и аксолотль – это отличное место», - и – бинго! Все трое там есть! Только аксолотль (водоплавающая симпатяшка с жабрами, похожими на лучи или водоросли) здесь переросший в уродливую саламандру амбистому. Просто симпатяшка с жабрами – это стадия личинки амбистомы…

Милашка аксолотль превращается в кошмарную амбистому (вино переходит в уксус, Мюнхаузен в Феофила). Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На некоторых террариумах таблички: «Я покушал!», - и это тоже мило: значит, зверюшку брать в руки нельзя, она переваривает. Синеязыкий сцинк с помойки ест на наших глазах, раскусывает виноградную улитку.

Все держат змей, все шутят и смеются, и посреди экскурсии мать мальчика Коли убегает на кассу: они решили купить ящерицу с террариумом, вот так сходу, ей обсчитывают все оборудование и питомца, и к концу осмотра покупка ждет счастливого мальчишку на столе. Экскурсовод и рассказывает Коле, как ухаживать за эублефаром, а мы идем пить чай.

Экскурсовод объясняет: мечта этой змеи - переползти с человека на лампу на потолке. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Кухня в антикафе отдельно, там кофемашина, кулер, сушки, пряники и самые простые вафли, шкаф с книгами, вай-фай и чистый туалет. Все это входит в цену нашего безлимитного билета, и это по модному называется коворкинг: приходи, плати и работай с ноутбуком в тишине. Мороженое и лимонад из холодильника – уже за деньги, и дети выставляют меня еще на кругленькую сумму в 740 рублей.

В траве сидел кузнечик Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Плейстейшн с огромным экраном – снова бесплатно, и дети долго играют там с Колей (игры не тематические, гонки и стрелялки). Витрина с литературой по земноводным, премыкающимся и паукам в магазинчике шикарная, но цены завышенные: сфотографируем и купим в другом месте.

Кухня в антикафе отдельно, там кофемашина, кулер, сушки, пряники и самые простые вафли, шкаф с книгами, вай-фай Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В конце вваливается группа из двадцати взрослых и детей: у них заказан день рождения, а мы-то все ждем, когда накопится новая экскурсия, и нам покажут тех обитателей, на которых мы не успели…

Ну, значит, не судьба, посмотрим в другой раз!

Мы очень довольны! Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Итого мы оставили 3150 рублей за вход: 1400 полный безлимитный билет, 700 рублей за безлимитный детский и 1050 за безлимитный студенческий, плюс 740 рублей за угощение.

Работать бы за такие деньги я не стала, в любой кофейне столик для ноутбука обойдется в чашку кофе за 100 рублей.

А вот как маленький зоопарк-экзотариум рекомендую от всего сердца!

Адрес: ул. Часовая, 23, корп. 1.