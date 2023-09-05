В больницу на экскурсию

Центр начнет прием пациентов в ближайшее время. Фото: mos.ru

В ближайшие дни на востоке Москвы откроется флагманский центр городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. Это третий открытый в столице центр для оказания экстренной помощи, работающий по новому стандарту. Накануне знаменательного события все желающие имели уникальную возможность посетить с экскурсией новую клинику. Всего более 11 тысяч человек смогли увидеть изнутри новый флагман больницы № 15 имени Филатова.

С чего такой ажиотаж? Поверьте, повод взглянуть, удивиться и даже почувствовать гордость за уровень медицины в Москве у людей был…

200 ПАЦИЕНТОВ В СУТКИ

Зрители западных сериалов о работе врачей наверняка спрашивали себя: почему у нас не так? Но в последнее время в российском здравоохранении появляется все больше медицинских учреждений, где используются лучшие мировые технологии и наработки, адаптированные к российской действительности.

«В Москве идет активная модернизация здравоохранения по всем направлениям. Особое внимание мы уделяем обновлению медицинской инфраструктуры. В этом году начинает формироваться сеть флагманских центров больниц. Один из них - в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова - готовится к открытию. Чтобы наглядно познакомить москвичей с тем, что из себя представляет современная цифровая клиника, мы постарались сделать экскурсии комфортными и увлекательными для людей любых профессий и возрастов. Мы получили очень позитивную обратную связь от всех участников и определенно намереваемся продолжить проект и в будущем, по мере завершения строительства новых больниц», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Подготовка к лечению пациента начинается еще до того, как он поступит во флагманский центр, - заместитель главврача ГКБ № 15 Олег Аверков рассказывает у большого экрана, где показано состояние пациентов в машинах скорой помощи. - Врачи проведут первые исследования еще в скорой, загрузят данные о состоянии человека в электронную историю болезни (все бригады оснащены планшетами). К приезду машины во флагманский центр пациента будут встречать необходимые специалисты, а оборудование подготовлено».

Машина скорой помощи заезжает в специальный отапливаемый тамбур на первом этаже. Помещение на восемь машин оснащено вытяжкой. Кроме того, госпитализация пациентов возможна с помощью вертолета санавиации - в 280 метрах от флагманского центра оборудована вертолетная площадка.

Мощность флагманского центра ~ 200 пациентов в сутки. Все они получат полный комплекс необходимой помощи (диагностика - оперативное вмешательство - интенсивная терапия) в течение первых суток. Затем в зависимости от состояния их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы для продолжения лечения.

ЦВЕТНЫЕ МАРШРУТЫ

…Широченные коридоры, которые позволяют как разойтись каталкам для перевозки пациентов (а с учетом установленного оборудования их ширина достигает трех метров), так и развернуться в любом месте. Главные «маршруты» по медицинскому центру отмечены линиями разных цветов. Во флагманском центре девять операционных (шесть в составе оперблока: гибридная, нейрохирургическая; травматологическая; гинекологическая и две универсальных общехирургических), а также ангиографическая операционная и две малые операционные. Флагманский центр оснащен самым современным оборудованием: КТ, МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки и пр.

Отметим, что в гибридной операционной врачи могут одновременно выполнять сразу несколько операций.

«Произошло ДТП. Человек получил повреждение опорно-двигательного аппарата и сосудистых пучков, плюс закрытая травма брюшной полости, - рассказывает типичную ситуацию эндоваскулярный хирург Андрей Кондратьев. - У такого пациента одновременно можно делать три операции: бригадой общих хирургов, бригадой сосудистых и эндоваскулярных хирургов и бригадой врачей травматологов-ортопедов. Все возможности для этого и оборудование здесь есть».

В январе 2023 года открылся флагманский центр в больнице В. В. Вересаева, а в марте - в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. В настоящее время продолжается создание еще трех флагманских центров - в больницах им. В. М. Буянова и С. П. Боткина, а также ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.