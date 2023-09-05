Скорость оказания помощи увеличится в разы: Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ №15 им.Филатова

Фото: Оксана ЗУЙКО

5 сентября на ул. Вешняковской открылся флагманский центр ГКБ №15 им. Филатова.

- Это новое здание, строительство велось три года, центр оснащен оборудованием передового класса для оказания экстренной помощи: это и КТ, и гибридные операционные, и экспресс-лаборатория, - рассказал замглавврача по ургентной помощи ГКБ 15 им. Филатова Осман Османов.

Заместитель главного врача по ургентной помощи ГКБ 15 им. Филатова Осман Османов. Фото: Оксана ЗУЙКО

Врачи уверены: их работа станет оперативнее и удобнее как для пациентов, так и для них самих.

- Скорость оказания помощи увеличится в разы, - заверил главврач ГКБ 15 им. Филатова Валерий Вечорка. - Пока к нам будет ехать бригада "Скорой помощи, мы заранее увидим, с каким пациентом и когда они приедут, за это время успеем подготовиться, посмотреть его электронную карту, чтобы понять, чем он болел раньше, как его лечить.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Цифровизация очень помогает: когда "Скорая помощь" забирает пациента, то сразу вносит всю информацию о нем в систему, и когда он приедет в больницу, врачи смогут увидеть, как изменилось его состояние, - рассказал корреспонденту KP.RU замглавврача по медицинской части ГКБ 15 им.Филатова Владимир Филимонов.

В самом автомобиле есть все для того, чтобы пациенту начали оказывать помощь уже в движении (это особенно важно для тяжелых больных): устройство для автоматической компрессии со специальной помпой имитирует сердечно-легочную реанимацию, мини-лаборатория дает информацию о крови, портативная ультразвуковой аппарат - о состоянии внутренних органов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Прямо из автомобиля "Скорой помощи" мы можем получить второе мнение о состоянии пациента - благодаря дистанционному консилиуму, - объясняет Владимир Филимонов. - Результаты наших обследований в электронном виде доступны специалистам из Центра критических состояний, там врачи-реаниматологи могут по видео или по звонку также помочь поставить предварительный диагноз и определить профиль стационара, в который следует везти пациента.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Фото: Оксана ЗУЙКО

Если пациента везут в 15-ю горбольницу (здесь помощь оказывают по 15 профилям: хирургия, кардиология, гинекология и др.), то сначала он прибывает в теплый отапливаемый тамбур (одновременно там помещаются шесть автомобилей "Скорой помощи"). А уже оттуда пациентов завозят в просторный холл, где находится так называемый триажный (то есть распределительный) пост. Тяжелых ("красных" пациентов) мимо него везут сразу в противошоковое отделение. У остальных замеряют показатели жизнедеятельности, чтобы определить их состояние, далее тяжелые - едут в противошоковое отделение, остальные (средней тяжести, или "желтые") - в смотровой зал.

- В этом зале установлены каталки-трансформеры на 10-12 человек. Врачи находятся здесь же, они оперативно определяют, что делать дальше. При необходимости проводят УЗИ, рентген. Берут анализы, приборы мониторят его сердцебиение, давление и сатурацию. Все необходимые аппараты для обследования и даже ангиографическая операционная (специальный аппарат там выдает объемную картинку состояния сосудистой системы) находятся на первом этаже.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Здание новое, поэтому за несколько дней до его открытия для персонала проводили тренинги с так называемыми тестовыми пациентами, - рассказала корреспонденту kp.ru замглавврача по терапевтической помощи Оксана Шапсигова. - К моменту открытия все уже научились здесь быстро ориентироваться.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

5 сентября на открытие Флагманского центра приехал мэр Москвы Сергей Собянин:

- Сегодня мы открыли новый флагманский центр, который станет высокотехнологичным сердцем одной из лучших клиник города, - отметил глава города. - Теперь здесь установлено лучшее оборудование, которое позволит оказывать помощь пациентам на новом уровне. Надеюсь, что и для вас, врачей, он станет комфортной средой для применения ваших знаний и талантов.

После этого флагманский центр ГКБ №15 им. Филатова официально подключили к Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова, в ближайшее время туда приедут первые пациенты.