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Здоровье5 сентября 2023 11:29

Скорость оказания помощи увеличится в разы: Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ №15 им.Филатова

Сергей Собянин открыл флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА

Фото: Оксана ЗУЙКО

5 сентября на ул. Вешняковской открылся флагманский центр ГКБ №15 им. Филатова.

- Это новое здание, строительство велось три года, центр оснащен оборудованием передового класса для оказания экстренной помощи: это и КТ, и гибридные операционные, и экспресс-лаборатория, - рассказал замглавврача по ургентной помощи ГКБ 15 им. Филатова Осман Османов.

Заместитель главного врача по ургентной помощи ГКБ 15 им. Филатова Осман Османов.

Заместитель главного врача по ургентной помощи ГКБ 15 им. Филатова Осман Османов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Врачи уверены: их работа станет оперативнее и удобнее как для пациентов, так и для них самих.

- Скорость оказания помощи увеличится в разы, - заверил главврач ГКБ 15 им. Филатова Валерий Вечорка. - Пока к нам будет ехать бригада "Скорой помощи, мы заранее увидим, с каким пациентом и когда они приедут, за это время успеем подготовиться, посмотреть его электронную карту, чтобы понять, чем он болел раньше, как его лечить.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Цифровизация очень помогает: когда "Скорая помощь" забирает пациента, то сразу вносит всю информацию о нем в систему, и когда он приедет в больницу, врачи смогут увидеть, как изменилось его состояние, - рассказал корреспонденту KP.RU замглавврача по медицинской части ГКБ 15 им.Филатова Владимир Филимонов.

В самом автомобиле есть все для того, чтобы пациенту начали оказывать помощь уже в движении (это особенно важно для тяжелых больных): устройство для автоматической компрессии со специальной помпой имитирует сердечно-легочную реанимацию, мини-лаборатория дает информацию о крови, портативная ультразвуковой аппарат - о состоянии внутренних органов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Прямо из автомобиля "Скорой помощи" мы можем получить второе мнение о состоянии пациента - благодаря дистанционному консилиуму, - объясняет Владимир Филимонов. - Результаты наших обследований в электронном виде доступны специалистам из Центра критических состояний, там врачи-реаниматологи могут по видео или по звонку также помочь поставить предварительный диагноз и определить профиль стационара, в который следует везти пациента.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Фото: Оксана ЗУЙКО

Если пациента везут в 15-ю горбольницу (здесь помощь оказывают по 15 профилям: хирургия, кардиология, гинекология и др.), то сначала он прибывает в теплый отапливаемый тамбур (одновременно там помещаются шесть автомобилей "Скорой помощи"). А уже оттуда пациентов завозят в просторный холл, где находится так называемый триажный (то есть распределительный) пост. Тяжелых ("красных" пациентов) мимо него везут сразу в противошоковое отделение. У остальных замеряют показатели жизнедеятельности, чтобы определить их состояние, далее тяжелые - едут в противошоковое отделение, остальные (средней тяжести, или "желтые") - в смотровой зал.

- В этом зале установлены каталки-трансформеры на 10-12 человек. Врачи находятся здесь же, они оперативно определяют, что делать дальше. При необходимости проводят УЗИ, рентген. Берут анализы, приборы мониторят его сердцебиение, давление и сатурацию. Все необходимые аппараты для обследования и даже ангиографическая операционная (специальный аппарат там выдает объемную картинку состояния сосудистой системы) находятся на первом этаже.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Здание новое, поэтому за несколько дней до его открытия для персонала проводили тренинги с так называемыми тестовыми пациентами, - рассказала корреспонденту kp.ru замглавврача по терапевтической помощи Оксана Шапсигова. - К моменту открытия все уже научились здесь быстро ориентироваться.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

5 сентября на открытие Флагманского центра приехал мэр Москвы Сергей Собянин:

- Сегодня мы открыли новый флагманский центр, который станет высокотехнологичным сердцем одной из лучших клиник города, - отметил глава города. - Теперь здесь установлено лучшее оборудование, которое позволит оказывать помощь пациентам на новом уровне. Надеюсь, что и для вас, врачей, он станет комфортной средой для применения ваших знаний и талантов.

После этого флагманский центр ГКБ №15 им. Филатова официально подключили к Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова, в ближайшее время туда приедут первые пациенты.

Фото: Оксана ЗУЙКО

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