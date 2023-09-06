Экомаршруты в лесопарках Москвы: Горностай, аптекарский огород и царские владения

На прогулке можно встретить животных и птиц, увидеть редкие растения, узнать о них много интересного. Фото: ag.mos.ru

Москвичи выбирают лучшие экомаршруты в лесопарках столицы. В список попали десять прогулочных трасс из 25 действующих сейчас на природных территориях (полный список - на сайте Мосприроды).

По каждой из них можно пройти как самим, так и с экскурсией. При этом по пути встретить животных и птиц, увидеть редкие растения, узнать о них много интересного. Вдоль каждой тропы для пешеходов установлены информационные указатели и стенды. Везде можно отдохнуть на скамейках и в беседках.

Рассказываем, куда выбраться на природу всей семьей, не выезжая из города.

«Битцевский лес»: Встречаемся у родника

Начало маршрута - Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2.

Историко-экологическая тропа длиной 1,74 километра проходит через смешанный лес по водоразделу рек Городня и Битца. Около старта трассы находятся вольеры с животными и аптекарский огород.

Что в пути: лиственные, березовые и хвойные деревья; родник и пруд, выкопанные в 1968 году; усадьба семнадцатого века «Ясенево»; куницы, лисы, белки, ласки. Кстати, здесь встречаются более 100 видов зверей и птиц, а также около 600 видов растений. Рядом с экотропой проходит специальный маршрут с перилами для слабовидящих людей.

«Кузьминки-Люблино»: Там, на неведомых дорожках

Начало маршрута - ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1, экокласс на Кузьминской.

Тропа длиной 3,7 километра проходит в отдаленной части лесопарка.

Что в пути: орех маньчжурский, березы, сосны, рябины; ласка, лиса, синицы; флюгеры «Кошка» и «Петушок»; специальная поляна для детей с ростомерами в виде зверей и птиц в натуральную величину.

Ландшафтный заказник «Теплый Стан»: К истокам рек

Начало маршрута - улица Академика Бакулева, напротив дома 2.

Одна из самых длинных экотроп в 4,2 километра разбита на 11 участков с точками-остановками.

Что в пути: долина реки Очаковки, овраги и балки, памятники природы «Холодный родник» и «Исток реки Очаковки»; белки, горностай, пестрый дятел, ласка, ежи, разные виды птиц, амфибий и других животных.

«Тушинский»: Природа Алешкинского леса

Начало маршрута - ул. Вилиса Лациса, д. 14, около детской площадки.

Тропа длиной 2 километра проходит по настоящему лесу с вековыми деревьями.

Что в пути: краснокнижные животные, среди которых еж, заяц-русак, дубонос; гнезда дроздов и кормушки; озеро Весеннее.

Прогулочная трасса подходит в том числе для маломобильных туристов.

Ландшафтный заказник «Тропаревский»: Пройду по березовой аллее, сверну на липовую

Начало маршрута - от ул. Академика Анохина, д. 64.

Обзорная экскурсия по экологической тропе длиной 2,7 километра.

Что в пути: гнезда краснокнижного ястреба-тетеревятника; аптекарский огород с 50 видами лекарственных растений, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы; сад здоровья и пруд; «Поляна пяти дубов», от которой лучами расходятся шесть аллей - березовая, лиственничная, тополевая, липовая, яблоневая и кленовая.

Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино»: Променад в Захарьинской пойме

Начало маршрута - Куркинское ш., вл. 25А.

Трасса длиной 2 километра идеально подходит для наблюдения за птицами, обитающими в заказнике.

Что в пути: длиннохвостая синица, ястреб-тетеревятник, белоспинный дятле, обыкновенный жулан и другие пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы; зимой можно встретить зайца-русака; весной - красивые раннецветущие растения; пруд с кувшинками.

Прогулочная тропа рассчитана в том числе для маломобильных туристов.

«Покровское-Стрешнево»: Тропинками старого парка

Начало маршрута - Волоколамское ш., д. 62, корп. 1, стр. 1.

Прогулка на 1,5 километра мимо каскада семи соединенных между собой прудов на реке Чернушке.

Что в пути: Покровская церковь; вокруг водоемов красивые аллеи из разных видов ив; смотровые площадки и мосты; на прудах - огари, озёрные и серебристые чайки, крачки.

Ещё одна эко-тропа на этой природной территории - «Жемчужины парка Покровское-Стрешнево». Ее длина - всего один километр. Она проходит мимо многолетних дубов и сосен, среди которых можно увидеть два памятника природы - родник «Царевна Лебедь» и реку Химка.

«Измайлово»: Сказки Измайловского леса

Начало маршрута - на входе в парк с 3-й Парковой улицы.

Экопрогулка длиной 1,9 километра пройдёт по Измайловскому лесопарку.

Что в пути: мелколиственные и широколиственные деревья; река Серебрянка, пруды и ручьи; белки, ежи, зайцы-русаки, ласки и куницы; усадебное хозяйство царя Алексея Михайловича Романова.

Серебряный бор: На берегу тростникового болота

Начало маршрута - ул. Таманская, д. 35, корп. 2.

Тропа в зависимости от выбранных точек будет длиной от 1,2 до 5,5 километра.

Что в пути: озеро Бездонное, пруд Копань и самое крупное в Москве тростниковое болото; смотровые площадки, с которых в воде можно разглядеть рыб, лягушек и птиц; редкая утка - хохлатая чернеть; орнитологическая вышка между озером и прудом. Если повезет, здесь можно полюбоваться самым крупным дятлом России - желной.