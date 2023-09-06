Сергей Собянин открыл метро до аэропорта "Внуково" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 сентября до аэропорта "Внуково" можно добраться не только на автомобиле, автобусе или аэроэкспрессе... но и на метро! Сегодня мэр Москвы открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро.

- Мы закончили строительство одной из самых протяженных линий метро. Всего за 10 лет была создана новая ветка длиной более 30 км с 14 станциями, в зоне притяжения которых проживает более 1,5 млн москвичей, - сказал на ст.м."Аэропорт Внуково" мэр Москвы Сергей Собянин. - Кроме того, она будет востребована пассажирами аэропорта, ведь теперь добраться от "Внуково" до "Делового центра" можно всего за 40 минут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАНЦИЯ МЕТРО "АЭРОПОРТ ВНУКОВО"

Напомним, решение о продлении Солнцевской линии метро на запад мэр Москвы принял еще в 2017 году. В октябре 2019-го началось строительство:

- Станция строилась очень быстро, здесь сразу обустроили все необходимое для сотрудников. Для пассажиров есть прекрасная смотровая площадка наверху эскалаторов, она сделана в форме самолета, с нее открывается прекрасный вид на пути (в день открытия она была закрыта. Прим.автора). Отличное место для селфи, - раскрыл маленький секрет начальник станции метрополитена Денис Маленьких.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Станция метро построена на глубине 16 метров. В отделке использованы элементы из алюминия с рисунками самолетов и изображениями авиаконструкторов бюро Туполева. Со станции "Аэропорт Внуково" есть три выхода: в парк "Аллея Славы" и автобусным остановкам, к аэроэкпрессам и, конечно, к самому аэропорту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАНЦИЯ МЕТРО "ПЫХТИНО"

Чтобы проложить путь к аэропорту между ним и уже существовавшей на тот момент ст.м."Рассказовка" построили еще одну станцию - "Пыхтино" (предполагается, что после открытия ею будут пользоваться 11 000 пассажиров в сутки, а к 2030 году - вдвое больше). Участок между "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" длиной 4,9 км строителям дался нелегко: здесь пришлось проложить метромост над рекой Ликовой. По нему поезд едет около минуты не очень быстро, за это время "выныривает" на поверхность и подъезжает к станции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый Ликовский (Пыхтинский) метромост стал вторым по длине в столице (460 метров). Длиннее него только Лужнецкий метромост через Москву-реку (его длина - 1,2 км) На станции «Пыхтино» построили один наземный вестибюль. Одна стена у него - с панорамным остеклением. Но не это главное: над эскалатором тут смонтировали... модель самолета Ту-144, а лампы имитируют турбины самолета.

Смотрите, восхищайтесь и не забудьте сфотографироваться!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПЕРВЫЕ ПАССАЖИРЫ

Виктория с полуторагодовалой дочкой Варварой прилетели во "Внуково" из Пскова. Встретил их папа - Владимир:

- Ехал сюда на автобусе с Юго-Западной, дорога из дома в общей сложности со всеми пересадками заняла полтора часа, - рассказал корреспонденту kp.ru Владимир. - И тут услышал, что сейчас поезд запустят. Гораздо быстрее до дома доедем! Нам до до "Щелковской" - всего одна пересадка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С еще большим нетерпением открытия метро ждали жители Пыхтино, Внуковского района и окрестностей.

- Я до аэропорта минут 40 добирался, - признался пилот Алексей. - Живу вроде бы рядом - в ЖК "Солнцево-парк", а днем либо автобус долго ждать, либо пешком идти. Ночью - только на такси. Теперь на метро в разы быстрее, конечно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Выезд из нашего микрорайона очень тяжелый - не столько едешь, сколько выезжаешь, - поддержала его Ирина, она тоже ждала с нетерпением открытия ст.м." Пыхтино". - Чтобы добраться до центра, нужно было час-полтора. В Новопеределкино все хорошо с транспортом, но чтобы оттуда добраться до нас, нужно минут 10, а еще дождаться автобуса который ходит раз в полчаса. И главное - втиснуться в этот автобус, ведь "Новопеределкино, а потом "Рассказовка" были конечными станциями метро. Теперь все станет проще и мы, наконец, почувствуем себя частью Москвы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40 минут займет путь на метро от "Москва-сити" до аэропорта "Внуково"

30 км - длина Солнцевской линии метро

14 станций открыто на желтой ветке