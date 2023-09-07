Собянин: В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Мэр Москвы Сергей Собянин в столичном метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) 9 и 10 сентября будут работать круглосуточно, сообщил мэр Сергей Собянин. Работу метрополитена решено продлить в ночные часы в честь Дня города.

«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после – 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта», – написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) 9 и 10 сентября будут работать круглосуточно. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Глава города отметил, что решение о круглосуточной работе метро было принято для удобства москвичей и гостей столицы.

В День города в Москве пройдут десятки мероприятий, в том числе и вечерних. В этом году столице России исполняется 876 лет. День города традиционно отмечается в течение двух дней – 9 и 10 сентября и сопровождается массовыми гуляниями, концертами, мастер-классами и салютом.

Один из самых грандиозных концертов пройдет 9 сентября в олимпийском комплексе «Лужники». В праздничном шоу выступят артисты балета и спортсмены. Хедлайнером мероприятия станет группа «Руки Вверх!».

Одной из главных площадок празднования Дня города станет фестиваль «Движ фест» в парке искусств «Музеон». 9 сентября здесь выступят начинающие и известные артисты. В числе звезд ждут Егора Крида, Artik & Asti, Клаву Коку, Люсю Чеботину и Валю Карнавал.

На Цветном бульваре организуют благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Здесь пройдет ярмарка товаров, сделанных подопечными НКО, и мастер-классы. Московские некоммерческие организации расскажут о важности поддержки благотворительности. На концертной площадке 9 сентября споют группа «Фабрика», Митя Фомин, 5-sta Family, Ирина Ортман, Виктория Дайнеко и другие артисты.

Еще один грандиозный концерт пройдет 9 сентября на Поклонной горе. С Днем города москвичей со сцены поздравят Филипп Киркоров, IOWA, Стас Костюшкин, Юлия Савичева, Тося Чайкина, Рита Дакота, Reflex, группа «Блестящие» и другие. Праздник продолжится 10 сентября: в воскресенье на сцену выйдут Александр Иванов и группа «Рондо», Жасмин, Денис Майданов, Алсу.

В честь праздника в столице пройдет фестиваль транспорта. 9 сентября его откроет парад речных судов: они отплывут в 11 часов утра от Южного речного вокзала и проследуют до Андреевского моста. В 11.30 на Сельскохозяйственной улице стартует парад трамваев. Кроме того, в субботу и воскресенье на Большой кольцевой линии метро будут ходить необычные составы, например ретропоезд «Сокольники».

В саду «Эрмитаж» 9 сентября откроется десятый театральный фестиваль под открытым небом. На сцене выступят артисты театров на Таганке, имени Пушкина, Новой Оперы и других сценических площадок столицы.