Москва отметит свой день рождения концертами, парадами и фестивалями

Лучшему городу земли 876! Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

День города в Москве в этом году - 9 и 10 сентября. Жителей и туристов будут развлекать на 15 центральных и окружных площадках. Все они интересные - каждый найдет занятие по своему вкусу. Вход везде свободный. Рассказываем, что увидят и услышат гости праздника.

В ЦЕНТРЕ

Филипп Киркоров, «Театральный марш» и благотворительная ярмарка.

Поклонная гора

На этой площадке зажигают молодые творческие коллективы с вокальными, танцевальными и творческими номерами. Фишка каждого дня - вечерние концерты с участием известных артистов, подготовленные совместно с национальным музыкальным телеканалом и популярной радиостанцией.

В субботу, 9 сентября, в 18.00 праздничное настроение будут создавать Филипп Киркоров, GAYAZOV$ BROTHER$, Люся Чеботина, IOWA, DABRO, Стас Костюшкин, Алсу, Mia Boyka, Юлия Савичева, Тося Чайкина, Рита Дакота, Reflex, группа «Блестящие», Митя Фомин, Артем Качер, Зара, NLO, Жасмин, Валя Карнавал.

А 10 сентября свои лучшие хиты исполнят Денис Майданов, Алсу, Александр Иванов и группа «Рондо», Жасмин, группа «Тутси», Елена Воробей и другие артисты. Также споют участники всероссийского вокального конкурса «Звезда».

Парк искусств «Музеон»

Два дня здесь будут выступать десятки известных и начинающих артистов на «Движ фесте». Во второй день фестиваля на сцену вместе со взрослыми выйдут юные блогеры и звезды.

Сад «Эрмитаж»

В десятый раз состоится самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. В субботу, 9 сентября, с 12.00 до 23.00 гостей ждут драматические, музыкальные, пластические спектакли и специальная детская программа. Их покажут артисты девяти московских театров. Среди них - «Школа современной пьесы», «Новая опера», Театр на Таганке, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и другие.

Цветной бульвар

На благотворительном фестивале «Добрая Москва» соберутся 40 крупнейших московских некоммерческих организаций. Среди них - фонды помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. О своей работе расскажут православные организации социального обслуживания, центры лечебной педагогики и фонды помощи бездомным животным. На площадке будет работать ярмарка с товарами, сделанными руками подопечных фондов. Желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.

Здесь также состоятся праздничные концерты с участием известных артистов - группы «Фабрика», Люси Чеботиной, 5-sta Family, Ирины Ортман, Виктории Дайнеко, Юлии Михальчик, Мити Фомина, Артема Качера, Мари Краймбрери.

Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

В ОКРУГАХ

Джаз и симфонический оркестр - в «Коломенском», Пелагея и Григорий Лепс - в Солнцеве.

Северный округ

Парк «Ходынское поле», Ходынский б-р, д. 1.

- 9 сентября выступят Фогель, Mia Boyka и Сергей Лазарев;

- 10 сентября - МОТ, Тося Чайкина и Егор Крид.

Восточный округ

Измайловский парк, аллея Большого Круга, д. 7.

- 9 сентября на сцене - Виктория Барсукова, Арсений Бородин, Московский казачий хор, Марк Тишман, Влад Соколовский, Bahh Tee & Turken;

- 10 сентября - группа «Пятеро», Ян Осин, Ксения Дежнева, группа «Кватро», Стас Костюшкин, Mia Boyka.

Юго-Восточный округ

Парк «Печатники», ул. Кухмистерова, д. 4.

- 9 сентября - Полина Елисейская, Андрей Приклонский, Екатерина Бродская, Анна Семенович, Зара, Therr Maitz;

- 10 сентября - Андрей Марачков, Олеся Евстигнеева, группа «Перфомэн», Митя Фомин, Асия, Маша Шейх & Zadonskaya.

Южный округ

Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1.

- 9 сентября - Андрей Приклонский, Илона Красникова, Артем Маковский, а также джазовый концерт с участием Олега Аккуратова, Игоря Бутмана, Вадима Эйленкрига;

- 10 сентября - Владимир Остриков (саксофон), Екатерина Бродская, лауреат международных конкурсов Николай Рябуха. Вечером выступят Дмитрий Маликов, ST, Ксения Дежнева, Этери Бериашвили.

Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39.

- 9 сентября - Екатерина Бродская, Илона, группа «Перфомэн», Ксения Дежнева, группа «Кватро», Этери Бериашвили;

- 10 сентября - Татьяна Липовенко, Светлана Криницкая, Альберт Жалилов, группа «ТеАмо», Дубненский симфонический оркестр под управлением Николая Ходзинского, солисты Олег Тайсаев и Агунда Кулаева. Вечером - джазовая концертная программа Вадима Эйленкрига.

Юго-Западный округ

Детский ландшафтный парк «Южное Бутово», ул. Адмирала Лазарева, д. 19.

- 9 сентября - Валерия Ланская, Александр Добронравов, Стас Костюшкин, Катя Лель и Валерия;

- 10 сентября - Арвид, Владислав Косарев, Анна Семенович, Юля Паршута и группа «УмаТурман».

Западный округ

Зона отдыха в Солнцеве, ул. Щорса, д. 6.

- 9 сентября - Алексей Гоман, народный коллектив «Матрена-арт», кавер-группа «Классика жанра», Ирина Дубцова, Денис Майданов, Пелагея;

- 10 сентября - Владислав Косарев, арт-проект «Опера драйв», Арсений Бородин, группа «Моральный кодекс», Filatov&Karas и Григорий Лепс.

Летняя сцена центра «Галактика» в Ново-Переделкине, ул. Лукинская, д. 12.

- 9 сентября - Татьяна Липовенко, Николай Рябуха, Олеся Евстигнеева, Тося Чайкина, IOWA и Ирина Дубцова;

- 10 сентября - Полина Елисейская, Андрей Приклонский, CHEBANOV, Валерия, группа «Моральный кодекс».

Северо-Западный округ

Ландшафтный парк «Митино», ул. Пенягинская, д. 16.

- 9 сентября - группа «ТеАмо», «ТенорА XXI века», арт-проект «Опера драйв», группы «УмаТурман» и «Моральный кодекс»;

- 10 сентября - кавер-группа «Классика жанра», народный коллектив «Матрена-арт», Алексей Гоман. Вечером - ФОГЕЛЬ, Bahh Tee & Turken и группа «Дискотека Авария».

Столице 876 лет! Фото: t.mos.ru

Новая Москва

Академическая площадь в Троицке.

- 9 сентября - Людмила Николаева, коллектив «Хор Турецкого», джаз-банд Олега Лундстрема, Митя Фомин, Асия и Дмитрий Маликов;

- 10 сентября - Артем Каминский, Александр Добронравов и Валерия Ланская. Вечером - Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik, Seville.

Стадион в 3-м микрорайоне поселения Московский.

- 9 сентября - Людмила Николаева, Арвид, джаз-банд Олега Лундстрема, Юля Паршута, CHEBANOV, ST;

- 10 сентября - Валерия Ланская и Артем Каминский, Александр Добронравов, Доминик Джокер, Mary Gu и Сергей Лазарев.

Зеленоград

Центральная пл., д. 1.

- 9 сентября - Владислав Косарев, T-killah, группа «ТеАмо», группа «Марсель» и вокальный проект «Классика жанра»;

- 10 сентября - Арвид, Мария Ироян, Александр Еловских, группа «Пятеро», Леша Свик, Ирина Дубцова и Therr Maitz.

ВНИМАНИЕ!

Развлекательные программы проводятся:

- 9 сентября - с 12.00 до 22.00;

- 10 сентября - с 15.00 до 20.00.

ДЕТСКАЯ АФИША

Для малышей и подростков 9 и 10 сентября специальную программу подготовили:

• Московский зоопарк (ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1, ст. м. «Баррикадная») - праздничные концерты на старой территории, обзорная экскурсия и мастер-классы.

• Центр технических видов спорта (Проектируемый проезд, 4386, ст. м. «Печатники», МЦД Курьяново) - фестиваль технических видов спорта с автограф-сессией известных спортсменов, соревнованиями по дрифту, картингу, автокроссу, автомногоборью, эндуро.

• Дарвиновский музей (ул. Вавилова, д. 57, ст. м. «Академическая») - новые выставки «Диалоги животных: в мире звуков», «Дикие кошки мира», «Сверхспособности» и «Будьте знакомы! Удивительные животные от А до Я». Желающие смогут поучаствовать 9 сентября в программе «Фото/День», посвященной фотографии.

• Музей космонавтики (пр-т Мира, д. 111, ст. м. «ВДНХ») - каждый день с 12.00 до 14.00 проходит мастер-класс по бумажному конструированию. А 9 сентября с 14.00 до 19.00 - акция «Передай космический привет!» с отправкой ретрооткрыток, созданных по образцам из фондов музея.

ИДИ И СМОТРИ

В праздник состоится фестиваль транспорта

Парад судов будет стартовать с Южного речного вокзала.

• 9 сентября, в 11.00

Парад судов стартует от Южного речного вокзала и идет по Москве-реке до Андреевского моста. Зрители увидят более 50 пассажирских судов разных проектов и годов постройки. Этой красотой можно любоваться с набережных и мостов, а также около причалов «Южный речной вокзал», «Новоспасский мост», «Зарядье» и «Парк Горького».

Парад поездов и трамваев ждет москвичей 9 - 10 сентября. Фото: t.mos.ru

• 9 сентября, с 11.30 до 17.00

Парад трамваев поедет по северо-востоку столицы от депо имени Н. Э. Баумана (ул. Сельскохозяйственная, д. 9, стр. 8) мимо ВДНХ до «Останкино», а затем обратно. Весь день в депо - выставка трамваев и ретроавтомобилей, фотозоны, бесплатное мороженое и полевая кухня. Вход свободный.

• 9 и 10 сентября, с 9.00 до 20.00

Парад поездов устроят на Большой кольцевой линии метро. По пути против часовой стрелки поедут разные составы - от самых первых в виде ретропоезда «Сокольники» до самых современных «Москва-2020».

Что еще

КСТАТИ

9 и 10 сентября аттракционы будут катать детей и взрослых бесплатно в 21 парке Москвы.

«Именно этот вариант набрал больше всего голосов во время проверки системы электронного голосования, - написал на своей странице в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. - В нем приняли участие почти 430 тысяч человек. Москвичи выбирали мероприятия ко Дню города. Пожелание, конечно, выполним».

В списке - «Сокольники», парк Горького, Измайловский парк, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ и зоопарк.

Полная программа Дня города - на портале мэра Москвы.