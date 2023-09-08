Победителями акции «Миллион призов» станут 2,3 млн москвичей

Призы будут разыгрываться 9, 10 и 11 сентября. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Миллион призов» возвращается: акция, хорошо знакомая москвичам, снова даст шанс на выигрыш тем, кто на выборах предпочтет электронный способ голосования. С 8 по 10 сентября жители города будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов. Горожане, проголосовавшие на сайте mos.ru или через электронные терминалы на избирательных участках, автоматически примут участие в розыгрыше призов акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно будет потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр. Еще один вариант - пожертвовать призовые средства на благотворительность.

«Победителей определят случайным образом 9, 10 и 11 сентября - они получат СМС-сообщения о выигрыше. До 25 сентября включительно нужно активировать уникальный код участника акции на сайте программы «Миллион призов», чтобы получить призовые баллы», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, акции в рамках программы «Миллион призов» проходят уже в восьмой раз, начиная с 2020 года. За это время их победителями стали более 3,5 миллиона жителей столицы. В этот раз среди москвичей разыграют 2,3 миллиона призов.

Баллы можно будет обменять на промокод у партнеров акции - их более 210. Как и прежде, «Миллион призов» активно поддержал столичный бизнес - популярные рестораны, магазины одежды, аптеки, супермаркеты, предприятия сферы услуг. По мнению Евгения Шувалова, генерального директора «Сахалинского икорного дома» - одного из партнеров акции, программа не только привлекает людей на выборы, но и помогает столичным предприятиям.

«Поддерживаются бизнес, предприниматели. Поддерживаются жители города - они получают вознаграждение, которое могут потратить. И решается задача вовлеченности жителей в выборные процессы. За счет такого инструмента обращается большее внимание людей, которые хотели и могли бы голосовать, но по тем или иным причинам не участвуют», - считает Евгений Шувалов.

Глава компании рассказал, что изначально акция «Миллион призов» стала серьезной поддержкой для бизнеса в пандемию коронавируса.

«Снизился поток клиентов во время пандемии, и первое участие в акции было связано с этими событиями. Клиенты узнали о нашей компании, пришли новые покупатели», - отметил Шувалов.

КСТАТИ

Когда можно будет потратить выигранные баллы?

Выигрышный код нужно активировать с 9 по 25 сентября на сайте акции.

Потратить или обменять баллы на промокод можно с 9 сентября по 14 декабря.

Использовать промокоды - с 10 сентября по 15 декабря. Позже, увы, не получится - после этих сроков все баллы и промокоды сгорят.

Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша.