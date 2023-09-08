Московская скоростная дорога соединилась с трассой М-12: что это значит

Московский скоростной диаметр – один из важнейших транспортных объектов столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 сентября президент России Владимир Путин официально дал разрешение запустить движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Причем здесь Московский скоростной диаметр (МСД)?

Все просто. Московский скоростной диаметр – один из важнейших транспортных объектов столицы. У него сразу несколько важных задач.

Во-первых, он позволит пересекать весь город из одного конца в другой всего за 40 минут. С его помощью путь до аэропортов Шереметьево и Домодедово сократится на 20 минут.

Во-вторых, МСД соединяется с М-11 «Нева», то есть со скоростной трассой от Москвы до Санкт-Петербурга, из одного мегаполиса в другой можно домчаться за 6-7 часов.

В-третьих, с сегодняшнего дня МСД соединялся с М-12 «Восток», то есть с трассой, которая в перспективе соединит Москву, Казань и Дальний Восток. На данный момент скоростная магистраль проложена до Арзамаса, что позволяет добраться из столицы страны в Нижегородскую область за 3-4 часа, а не за 7, как раньше.

Таким образом, именно через Московский скоростной диаметр соединились трассы М-11 и М-12, то есть Санкт-Петербург и Арзамас (к концу года магистраль планируют довести до Казани).

Чтобы закончить участок трассы, который со стороны Москвы подходит к М-12, потребовалось не только проложить 14 км 6-полосной дороги, но и построить мост через реку Пехорку длиной 314 метров, плюс три путепровода общей протяженностью 721 метр.

- Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40–50 тысяч автомашин и порядка 20 тысяч пассажиров общественного городского транспорта, она разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть, – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

8 сентября президент России Владимир Путин официально дал разрешение запустить движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса Фото: REUTERS

Именно поэтому, кроме строительства собственно трассы, власти приводили в порядок прилегающие дороги (реконструкции подверглись 14 км дорог) и благоустраивали территорию (высаживали газоны, кустарники и деревья), плюс для удобства местного населения в районе пересечения Московского скоростного диаметра с ул. Лухмановской установили специальные защитные экраны – они снизят уровень шума.

Общая протяженность Московского скоростного диаметра – 68 км. Он проходит от автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», до платной магистрали М-11 “»Москва - Санкт-Петербург» с ответвлением на М-12 «Восток».

КОНКРЕТНО

Проезд по МСД для грузовиков запрещен (исключение – машины с пропусками).

Проезд по МСД будет платным для транзитного транспорта, то есть в следующих случаях:

- если автомобиль дважды пересек границы Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в течение 24 часов и проехал за это время по МСД

- если между въездом автомобиля на МСД и съездом с него не прошло 2 часов

Стоимость проезда в таком случае – 950 рублей, платить нужно только за каждый полностью совершенный маршрут ЦКАД-МСД-ЦКАД.

Проезд по МСД будет бесплатным для:

- автомобилей с номерами Москвы и Московской области;

- общественного транспорта;

- такси с разрешением на перевозки в Москве и Московской области;

- транспорта, который работает на регулярных перевозках по межрегиональным маршрутам;

- спецтранспорта;

- почтового транспорта.