У нас все голоса записаны!

Избирательная система в Москве совершенствуется каждый год Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ

- Всем удачи и большой явки! И не забудьте проголосовать, - этими словами председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова закончила краткий брифинг, который прошел в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Мероприятие состоялось около полудня в пятницу. К тому времени уже 4 часа как начался трехдневный марафон выборов мэра столицы и депутатов 13 районов Троицкого и Новомосковского округов. Ровно в 8 утра открылись 2202 избирательных участка, на которых могут проголосовать 7,6 миллионов жителей города.

К окончанию брифинга в дистанционном электронном голосовании приняло участие около 700 тысяч избирателей. Цифры можно было видеть на специальном табло: в отличии от "бумажного" голосования голоса прибавлялись в реальном времени. Забегая вперед, скажу, что к 8 вечера, когда участки закрылись, дистанционно проголосовало около 1,4 млн избирателей. А по бумажным бюллетеням - порядка 100 тысяч. Москвичи явно выбрали новую технологию.

- Это показывает, что у людей есть желание и возможность для волеизъявления тем способом, который им нравится, - подвела первые промежуточные итоги Ольга Кириллова.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Дистанционное электронное голосование - это главная "фишка" нынешних московских выборов. Возможность проголосовать с помощью электроники была и раньше, но избирателям и нужно было производить хитрые манипуляции, и многие предпочитали голосовать по старинке.

В этом году избирательный процесс в столице сделали таким, что пройти мимо дистанционного электронного голосования трудно.

- Избирательная система в Москве совершенствуется каждый год, она становится безопаснее, удобнее для людей и прозрачнее, - объяснил "КП" заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. - В прошлом году появился электронный реестр избирателей, люди смогли быстрее идентифицировать себя на участках. А в этом году появились терминалы электронного голосования. Теперь можно прийти на любой участок, даже на тот, в котором вы не прописаны, и проголосовать электронно. А можно проголосовать из дома - с любого устройства - компьютера, планшета, телефона. Теперь есть даже переносные терминалы электронного голосования - для тех, кто по болезни не может добраться до избирательного участка.

Ну а если не доверяешь технологиям, получите бюллетень. Однако, судя по цифрам, москвичи приняли новшества "на ура". В здание Общественного штаба, к примеру, приехала певица Диана Гурцкая (у певицы, напомню, большие проблемы со зрением). Даже она смогла проголосовать с помощью обычного ноутбука.

- Я использовала голосовой помощник, - сказала она. - Не было никаких проблем. Горжусь, что приняла участие в таком историческом событии! Теперь дистанционное голосование доступно даже для москвичей с инвалидностью по зрению.

НАБЛЮДАЕМ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Общественный штаб по наблюдению за выборами - тоже уникальная структура. Он действует под эгидой столичной Общественной палаты, в нем работает более 11 тысяч волонтеров-наблюдателей.

Наблюдатели штаба в специальных форменных жилетках разместились на всех избирательных участках. А в самом штабе десятки волонтеров следят за обстановкой на участках через мониторы компьютеров. Камеры установлены на всех участках, кроме СИЗО и больниц, где это запрещено. Это чем-то напоминает центр управления космическими полетами: Парни и девушки неотрывно вглядываются в мониторы, перед каждым - разлинованный лист с возможными нештатными ситуациями. Задымление, отказ видеокамеры, появление толпы, непонятная активность каких-то лиц - эти и другие непонятные события мгновенно фиксируются, материалы отправляют в группу разбора и даже в правоохранительные органы, если есть необходимость.

- Наблюдатели сменяются каждые 2 часа и отправляются в комнату отдыха, - говорит руководитель общественного штаба Вадим Ковалев. - При необходимости мы в течение часа можем отправить людей на место и разобраться в ситуации. Наблюдатели будут дежурить даже ночью, будем следить, чтобы на участках был порядок.

Еще в общественном штабе выделены терминалы для наблюдателей от "субъектов выдвижения". Это представители партий и кандидатов в мэры. Места за почти сотней компьютеров быстро заняли молодые люди, кто-то выставил партийный флаг, кто-то разложил бутерброды, готовясь, как и общественные наблюдатели, следить за происходящим на избирательных участках в интересах политиков.

ВСЕ АТАКИ ОТРАЗИЛИ

Тотальное наблюдение дало результаты уже в первые два часа. Около полудня в соцсетях пошла информация, что терминалы электронного голосования на участке в Коптево вышли из строя. Наблюдатели быстро отмотали видео назад и убедились, что люди спокойно голосуют. Позже выяснилось, что вброшенные фото экрана терминала с неисправностью были сделаны несколько дней назад.

- Еще на одном участке девушка получила бумажный бюллетень, зашла в кабинку, а потом вышла и бросила в урну для голосования два документа, - рассказывает Вадим Ковалеа. - Наш наблюдатель заметил это, мы быстро вывели урну из голосования, опечатали ее и поставили под камеру. Если это преднамеренная провокация, она не повлияет на итоги выборов.

Кроме прочего, наблюдатели зафиксировали хакерские атаки, из-за которых на электронное голосование в какой-то момент притормозило. Впрочем, это произошло еще и из-за небывалой активности избирателей - система идентификации по смс немного сбоила. По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, это было ожидаемо.

- Система довольно быстро вошла в норму, а хакерские атаки были отражены, - сказала она. - У нас более 33 тысяч сотрудников избиркомов прошли обучение и знают, что делать в той или иной нештатной ситуации. Мы оперативно устранили все проблемы, они никак не могут повлиять на итоги волеизъявления людей.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

СИСТЕМА ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРОЧНОСТЬ

К вечеру активность избирателей немного снизилась: после 15:00 дистанционное голосование набрало лишь 400 тысяч голосов избирателей. А до того - миллион. По словам руководителя электронного штаба по контролю за выборами Ильи Масуха, это объяснимо: многие закончили работу и отправились на дачу.

Впрочем, электронное голосование работает и ночью.

- Главное, что система дистанционного электронного голосования работают штатно, - сказал Илья Масух. - Нет никаких аномалий. Даже когда были перебои в смс-идентификации, терминалы на участках работали нормально. Значит, система в целом демонстрирует хорошую прочность.

- В группу разбора поступило несколько сигналов, но кроме опечатанной урны, они не подтвердились, - отчитался о работе наблюдателей руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. - У нас в Москве честные, открытые и прозрачные выборы.