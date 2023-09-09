МЦД-4 соединила Киевское и Горьковское направление. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ОТКРЫТИЕ МЦД-4 В МОСКВЕ

9 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили МЦД-4. Новый Московский центральный диаметр связал Апрелевку (на юго-западе от Москвы) и микрорайон Железнодорожный города Балашиха (на востоке от столицы).

МЦД-4 соединила Киевское и Горьковское направление движения на участке «Поклонная – Курский вокзал». С 4 по 8 сентября от Минской до Курского вокзала и обратно поезда ходили без пассажиров – таким образом производилась обкатка.

Не открыты пока что станции Беговая и Рижская, работы на них продолжаются. Поезда там не останавливаются.

СХЕМА СТАНЦИЙ МЦД-4 «КАЛУЖСКО-НИЖЕГОРОДСКИЙ» НА КАРТЕ

Длина маршрута – 86 км, время в пути сейчас - 2 часа 8 минут. 9 сентября на маршруте открылись 36 станций.

С 15 из них уже сейчас доступны пересадки на метро, МЦК и пригородные поезда. Это:

- Аминьевская – на БКЛ

- Минская – на Калининско-Солнцевскую линию метро

- Поклонная – на Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро

- Кутузовская – на МЦК и Филевскую линию метро

- Тестовская – на БКЛ, МЦК, МЦД-1, Калининско-Солнцевскую и Филевскую линии метро

- Белорусская – на МЦД-1, на Кольцевую и Замоскворецкую линии метро

- Савеловская - на поезда дальнего следования, на МЦД-1, БКЛ и на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро

- Марьина Роща – на МЦД-2, БКЛ и Люблинско-Дмитровскую линию метро

- Площадь трех вокзалов – на поезда дальнего следования, на МЦД-2, Кольцевую и Сокольническую линии метро

- Курская – на поезда дальнего следования, на МЦД-2, на Кольцевую, Арбатско-Покровскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро

- Серп и Молот – на МЦД-2, на Калининско-Солнцевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро

- Нижегородская – на МЦК, БКЛ и Некрасовскую линию метро

- Чухлинка – на МЦД-3

- Новогиреево – на Калининско-Солнцевскую линию метро

- Реутов – на Калининско-Солнцевскую линию метро

Еще две станции пока не открыты, но в будущем с них также будут доступны удобные пересадки:

- Беговая – на МЦД-1 и Таганско-Краснопресненскую линию метро

- Рижская - на поезда дальнего следования, на МЦД-2, МЦД-3, БКЛ и Калужско-Рижскую линию метро

РАСПИСАНИЕ МЦД-4 «КАЛУЖСКО-НИЖЕГОРОДСКИЙ»

Уже сейчас обновленное расписание движения поездов, в том числе по МЦД-4, доступно на «Яндекс-электричках».

Первые поезда со станции «Апрелевка» отправляются в 04.52 утра, последние – в 23.32. «Вилка» отправки от «Зеленограда-Крюково» - в 4.36 утра и 23.36 ночи соответственно.

Время в пути – 2 часа 8 минут (из Апрелевки к Железнодорожной) и 2 часа 10 минут обратно. В пиковые часы минимальный интервал сократится до пяти минут.

КАК ВЫГЛЯДЯТ СТАНЦИИ МЦД-4

К открытию МЦД-4 железнодорожные станции обновляли: добавляли, где нужно навесы, ставили новое оборудование.

На многих станциях работы пока продолжаются, их «укрупняют», перестраивают и превращают в современные московские вокзалы.

В частности, станция «Рижская» - это будет крупный транспортный узел с наземной и подземной частью.

Станция «Кутузовская» откроется в районе Дорогомилово. С нее можно будет пересесть на МЦК и Филевскую линию метро. Станцию соединят с соседним офисом, плюс отреставрируют историческую будку центрального управления со стрелками и сигналами. Ранее планировалось, что все работы на станции завершат до конца 2023 года.

Открытие модернизированной станции «Тестовская» предварительно запланировано на 2026 год. Там будет не только пересадка с МЦД-4 на МЦД-1, МЦК и Филевскую линию метро, но и удобный доступ к «Москва-сити» и смотровую площадку с видами на высотки, город и Москва-реку.

ТАРИФЫ: СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА МЦД-4

Стоимость проезда с запуском МЦД-4 снизится до трех раз. Как и на других диаметрах, по решению мэра Москвы здесь введена московская билетная система. Оплачивать проезд можно картой «Тройка», билетами ЦППК и МТ ППК, плюс можно записывать абонементы и льготные билеты.

Тарифы предусматривают три зоны с бесплатными пересадками на МЦД, МЦК и метро в течение 90 минут. Стоимость проезда по зоне «Центральная» равна стоимости одной поездки в метро – 50 рублей.

- Зона «Центральная»: от Внуково до Реутова (Киевский вокзал также входит в эту зону). Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК - 50 рублей.

- Зона «Пригород»: от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК - 65 рублей.

- Зона «Дальняя»: от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 65 рублей + 30 рублей за каждую зону.

КАК ПОВЛИЯЕТ МЦД-4 НА ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

Помимо «диаметральных» электричек, «в ходу» останутся сквозные электропоезда от Апрелевки до дальних станций Горьковского направления – «Купавна», «Фрязево», «Захарово», «Электрогорск», «Павловский Посад», «Крутое», «Петушки». И обратно.

С Киевского вокзала остаются электрички в направлении Апрелевки, но которые идут дальше нее (допустим, до Нары). Они предположительно пойдут по 3 и 4 путям со следующими остановками: «Минская», «Аминьевская», «Очаково», «Переделкино», «Апрелевка» и далее со всеми остановками.

Сохранятся электрички до платформы «Аэропорт» (тоже по 3 и 4 путям), плюс экспрессы РЭКС и аэроэкспрессы в аэропорт «Внуково».

Часть электричек, плюс экспрессы Горьковского направления теперь будут отправляться с «Площади трех вокзалов» или от «Нижегородской». Перед покупкой билета лучше свериться с расписанием в интернете.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

86 км - длина диаметра

36 станций (на момент запуска)

15 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д

5 минут – минимальный интервал курсирования в пиковые часы

Время работы с 5:30 до 1:00