Раритет для сотен тысяч зрителей: Как в Москве прошел парад трамваев в честь Дня города

Возраст у транспорта в основном почтенный – вагоны были произведены в прошлом веке Фото: Иван МАКЕЕВ

Утро в московском трамвайном депо имени Баумана началось оживленно. Для торжественной поездки по городу подготовили десять ретро-трамваев. Водители скомандовали – рассаживаемся! И торжественная колонна вышла из депо. Возраст у транспорта в основном почтенный – вагоны были произведены в прошлом веке. Но среди старичков есть и один представитель современности – трамвай KT3R «Кобра».

Исторические вагоны проехали от депо мимо ВДНХ до разворотного кольца «Останкино», а потом вернулись обратно «домой». Колонну по всему маршруту приветствовали толпы зрителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году, кроме традиционного парада, проходит выставка ретро-транспорта, которая работает в депо до 17.00. И здесь можно увидеть не только обычные пассажирские вагоны, но и те, которых совсем не видно на городских улицах. Это, например, трамвай с вышкой. Его выпустили в далеком 1946-м. Честно отслужив больше 50-ти лет, спецвагон отправился на «пенсию» в музей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А еще на выставку привезли ретро-автомобили. Рассмотреть раритет пришли тысячи людей. Особенно интересно на площадке детям. Они пытаются залезть на легендарные мотоциклы «Днепр» и глазеют на «ГАЗы» и «ЗИСы». Еще бы! Таких машин почти не осталось на улицах современной Москвы, а в депо представлены около 50-ти экспонатов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Смотри, дочь, на такой машинке твоя бабушка училась ездить, - показывает женщина на старый «Москвич».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом с ним стоит модернизированный собрат, нафаршированный по последнему слову техники.

- Мама, а я хотел бы пожить в Советском Союзе, чтоб каждый день кататься на таком трамвае. – показывает малыш на вагон РВЗ-6, который выпускали в 60-х годах прошлого века. Когда-то он возил пассажиров в городе Коломна, а потом использовался как учебный.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь, прямо в трамвайном депо, работает полевая кухня, а рядом бесплатно раздают эскимо. За ним, правда, выстроились длинные очереди, несмотря на похолодание.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока жители и гости столицы рассматривают раритетный транспорт, по улицам Москвы курсирует 500 трамвайных вагонов. Они обслуживают 35 маршрутов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ежедневно около 600 тысяч жителей Москвы ездят на трамваях, - отмечает начальник Трамвайного управления «Московского метрополитена» Максим Числов. - Мы реконструируем инфраструктуру, меняем пути. Больше 4 тысяч наших сотрудников перевозят пассажиров.