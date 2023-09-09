Раритет для сотен тысяч зрителей: Как в Москве прошел парад трамваев в честь Дня города

Возраст у транспорта в основном почтенный – вагоны были произведены в прошлом веке
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утро в московском трамвайном депо имени Баумана началось оживленно. Для торжественной поездки по городу подготовили десять ретро-трамваев. Водители скомандовали – рассаживаемся! И торжественная колонна вышла из депо. Возраст у транспорта в основном почтенный – вагоны были произведены в прошлом веке. Но среди старичков есть и один представитель современности – трамвай KT3R «Кобра».
Исторические вагоны проехали от депо мимо ВДНХ до разворотного кольца «Останкино», а потом вернулись обратно «домой». Колонну по всему маршруту приветствовали толпы зрителей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В этом году, кроме традиционного парада, проходит выставка ретро-транспорта, которая работает в депо до 17.00. И здесь можно увидеть не только обычные пассажирские вагоны, но и те, которых совсем не видно на городских улицах. Это, например, трамвай с вышкой. Его выпустили в далеком 1946-м. Честно отслужив больше 50-ти лет, спецвагон отправился на «пенсию» в музей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
А еще на выставку привезли ретро-автомобили. Рассмотреть раритет пришли тысячи людей. Особенно интересно на площадке детям. Они пытаются залезть на легендарные мотоциклы «Днепр» и глазеют на «ГАЗы» и «ЗИСы». Еще бы! Таких машин почти не осталось на улицах современной Москвы, а в депо представлены около 50-ти экспонатов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Смотри, дочь, на такой машинке твоя бабушка училась ездить, - показывает женщина на старый «Москвич».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рядом с ним стоит модернизированный собрат, нафаршированный по последнему слову техники.
- Мама, а я хотел бы пожить в Советском Союзе, чтоб каждый день кататься на таком трамвае. – показывает малыш на вагон РВЗ-6, который выпускали в 60-х годах прошлого века. Когда-то он возил пассажиров в городе Коломна, а потом использовался как учебный.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Здесь, прямо в трамвайном депо, работает полевая кухня, а рядом бесплатно раздают эскимо. За ним, правда, выстроились длинные очереди, несмотря на похолодание.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пока жители и гости столицы рассматривают раритетный транспорт, по улицам Москвы курсирует 500 трамвайных вагонов. Они обслуживают 35 маршрутов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Ежедневно около 600 тысяч жителей Москвы ездят на трамваях, - отмечает начальник Трамвайного управления «Московского метрополитена» Максим Числов. - Мы реконструируем инфраструктуру, меняем пути. Больше 4 тысяч наших сотрудников перевозят пассажиров.