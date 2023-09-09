Проспект Багратиона открыли в платном режиме. Фото: Кадр видео

Теперь от центра города (от «Москва-сити») до МКАДа доехать можно за 15 минут, это в три раза быстрее, чем раньше! Правда, за скорость придется платить. Северный дублер Кутузовского проспекта, который строили с 2019 года, 9 сентября официально открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Трасса строилась на частные инвестиции, поэтому станет платной. Называется она теперь проспектом Багратиона.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРОСПЕКТ БАГРАТИОНА

Проспект Багратиона – это шестиполосная трасса, которая ведет от «Москва-сити» и ТТК до МКАД и через Молодогвардейскую развязку, потом «впадает», то есть переходит в платную же трассу «Северный обход г. Одинцова» и далее с нее можно проехать на Можайское и Минское шоссе.

Чтобы проложить эту магистраль, через Москва-реку пришлось построить еще один мост. Один конец моста идет к эстакаде-съезду на Третье транспортное кольцо, к набережной и к «Москва-сити» (въезд туда предусмотрен с двух сторон), второй конец моста ведет к выезду из города.

Предполагается, что проспект Багратиона разгрузит «соседей»: Кутузовский проспект (на 17%), Можайское шоссе (на 16%), МКАД (на 9%) и проспект Генерала Дорохова (на 6%).

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

Во время строительства магистраль называли Северным дублером Кутузовского проспекта. Постоянное название для дороги предложили выбрать москвичам при помощи системы «Активный гражданин». Предлагали три варианта: «проспект Багратиона» (он в итоге и выиграл, потому что за него проголосовало 53,12%), «Одинцовское шоссе» (26,27% голосов) и «Деловой проспект» (20,61% голосов).

Опрос проходил в этом году с 23 по 28 августа, в нем приняли участие 121 416 человек.

КТО СТРОИЛ МАГИСТРАЛЬ

Прокладывать трассу начали в 2019 году на средства частных инвесторов (город освободил необходимые под стройку территории и «подвел» к магистрали остальные городские дороги). Для этого было заключено концессионное соглашение между Правительством Москвы и АО «Новая концессионная компания». В трассу вложено более 60 млрд рублей, часть из них предоставил Российский фонд прямых инвестиций, остальные – частные деньги и средства из фондов дружественных государств.

На эти средства построили 10 км трассы, плюс три эстакады, съезды, два подземных пешеходных перехода (в районе станций МЦД-1 «Рабочий Поселок» и «Фили»), путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку – общая длина магистрали со всеми съездами и искусственными сооружениями составляет 22 км.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПРОЕЗД

Стоимость проезда зависит от класса машины и способа оплаты. Дешевле всего получается по предоплате по транспондеру «Главная дорога» - 416 рублей для машины класса 1. Базовый тариф – это 600 рублей за проезд для машины класса 1, 900 рублей – для автомобилей класса 2 и 1200 – для класса 3 и 4.

Тариф на проезд по проспекту Багратиона.

Никаких шлагбаумов на въезде и выезде нет, чтобы не замедлять движение. На магистрали установлено 93 видеокамеры, которые будут считывать номера проезжающих автомобилей.

С предоплаченных транспондеров оплата проезда будет списываться сразу автматически. В остальных случаях камеры зафиксируют номер, а оплатить проезд можно будет в течение пяти дней в мобильных приложениях «Парковки России», «Главная дорога» и на сайтах mos.ru и m-road.ru.