В Москве мужчина сломал скульптуру принцессы Турандот возле театра им. Вахтангова

Вандал взобрался на памятник. Фото: Кадр видео

В Москве на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, установленную в центре знаменитого фонтана возле театра им. Вахтангова. В какой-то момент он не удержался и свалился, отломав часть композиции. Этот момент попал на видео.

Свидетелями стали многочисленные гуляющие. Сейчас на Арбате оживленно - в Москве отмечается День города.

Фонтан «Принцесса Турандот» является одной из достопримечательностей Арбата. Он был установлен в 1997 году в память об одноименном спектакле, созданным Евгением Вахтанговым. Главное украшение чаши – позолоченная скульптура принцессы, восседающей на троне. Фонтан был выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова.

Скульптурная композиция довольно высокая. Как и зачем туда взобрался хулиган сейчас выясняется. Информации о задержании вандала пока нет. «Комсомольская правда» следит за развитием событий. Запрос также отправлен в театр им. Вахтангова.