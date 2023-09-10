«Это возможность выразить свою позицию»: Андрей Воробьёв проголосовал на выборах губернатора Московской области с женой и дочерью

Фото Антона Чернова

На выборах губернатора Московской области сегодня, в третий день голосования, проголосовал действующий глава региона Андрей Воробьёв. На избирательный участок в Одинцовском городском округе он приехал вместе с супругой Екатериной и дочерью Ульяной.

«Это возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее региона, - написал Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале. - В Подмосковье все три дня работают 3983 избирательных участка. Наши наблюдатели прошли серьезную подготовку, чтобы на местах был порядок, и людям ничего не мешало. Отдельно благодарю организаторов за возможность проголосовать нашим ребятам в зоне СВО».

«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, при том, что такого опыта у нас не было, - ранее рассказала член СПЧ при Президенте РФ Юлия Белехова.. Но все получилось. Мы с 1 по 4 число работали с замполитами, отслеживали информацию. Действительно, Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение».

Напомним, что с 8 по 10 сентября в Подмосковье помимо выборов губернатора также проходит избирательная кампания депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, а в 10 городских округах - выборы депутатов местных советов депутатов.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что на 12.00 явка составляет 46,54%. В абсолютных цифрах это 2 миллиона 610 тысяч 368 человек, которые проголосовали очно, на избирательных участках, или в режиме онлайн, через дистанционное электронное голосование. К слову, в ДЭГ приняли участие 379 тысяч 997 жителей Московской области - 85,34% избирателей, которые заранее изъявили желание голосовать с помощью интернет.

«В этом году почти 500 тысяч человек зарегистрировались через Госуслуги, чтобы сделать выбор с помощью дистанционного электронного голосования - ДЭГ, отметил Андрей Воробьёв. - Это удобно, потому что человек не привязан к месту регистрации».

Голосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня, 10 сентября.