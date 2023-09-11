Московский стандарт выборов

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/POOL/ТАСС

Когда подписывался номер, итоги выборов мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО еще не были известны. Но главный итог уже можно было подвести: голосование состоялось, оно было честным и открытым, как все последние годы. При этом москвичи подавляющим большинством выбрали дистанционное электронное голосование. Данные о явке стали известны сразу после закрытия участков. По предварительным данным, около 3,3 млн человек приняли участие в выборах мэра Москвы.

НАБЛЮДАЛИ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Многоуровневая система контроля позволила избежать нарушений, способных оказать влияние на итоги плебисцита. Первый уровень - это наблюдатели общественного штаба, которые все три дня дежурили на избирательных участках. Их, облаченных в специальные форменные жилетки, было хорошо видно на мониторах.

Второй уровень - это, собственно, видеонаблюдение в здании штаба.

- Волонтеры менялись каждые два часа, - говорит руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. - Они работали даже ночью, контролировали по видео, чтобы на участках не нарушался порядок и не было противоправных действий. Если кто-то из наблюдателей видел что-то нештатное, он сразу регистрировал событие и передавал информацию в группу разбора. Мы реагировали по-разному. Связывались с нашим наблюдателем на участке, отправляли группу на место, выходили на МГИК...

Для видеонаблюдения в Общественном штабе выделили около 100 компьютеров. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Еще один уровень - это видеонаблюдение со стороны представителей партий, кандидатов в мэры и депутаты. Для них в Общественном штабе выделили около 100 компьютеров.

- Опыт московского Общественного штаба по наблюдению за выборами необходимо как можно быстрее распространить на всю страну, - сказал журналистам член Общественной палаты России Армен Гаспарян. - Все, что я сегодня видел, - это все сделано для удобства, для понимания электорального цикла и для недопустимости разговоров по поводу того, что это все сфальсифицировано или подстроено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ

Большинство избирателей столицы выбрали дистанционное электронное голосования (ДЭГ).

В онлайн-формате проголосовал президент Владимир Путин. «Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью», - сказал глава государства.

Электронную форму выбрали премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. «Проголосовал, как большинство москвичей», - написал Сергей Семенович в своем личном блоге.

Дополнительным поводом присмотреться к передовым технологиям стал розыгрыш «Миллион призов», организованный предпринимательским сообществом и ТПП Москвы.

- Программа «Миллион призов» стимулирует людей голосовать, - говорит политолог Дмитрий Орлов. - В этом смысле этот проект отличается организованностью, системностью и масштабностью. В прошлом году он достаточно был заметен. Я думаю, и сейчас охват высокий.

Как рассказал журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, в выигрыше оказались многие. Во-первых, те, кто впервые проголосовал дистанционно, автоматически получают 1000 баллов. Кроме того, и «новобранцы», и опытные онлайн-избиратели становятся участниками розыгрыша.

- Победители могут получить сертификат на 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов, - сказал Владимир Платонов. - Один балл равен одному рублю. Обменять баллы можно на покупки у партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Розыгрыш проходит автоматически, уже в пятницу и субботу первые победители получили долгожданные эсэмэски. Счастливчики с удовольствием рассказывали, на что потратят свои баллы.

- Я выиграл 1000 баллов, отправлю их на помощь фондам, которые помогают детям, у которых проблемы со здоровьем, - сказал журналистам москвич по имени Александр.

- Я никогда не была в Москвариуме, - сказала девушка по имени Евгения. - хочу потратить выигранные 3 тысячи баллов на билет в этот океанариум.

А Наталия, еще одна выигравшая 3 тысячи баллов москвичка, решила потратить их на поход в театр.

- Я даже посмотрела, какие идут спектакли, и хочу сходить на «Онегина», - сказала она журналистам.

СКАЗАНО

Политологи и эксперты высоко оценили работу дистанционного электронного голосования.

- ДЭГ для москвичей стало традиционным способом голосования, - говорит политолог Александр Асафов. - Мы видим, что жители столицы выбирают такой способ из-за удобства и возможности проголосовать откуда угодно. В результате мы наблюдаем впечатляющие цифры участия, для избирателей Москвы ДЭГ становится приоритетным способом голосования.

- ДЭГ показало свою надежность и эффективность, - говорит политолог, социолог Алексей Лебедев. - Это платформа, которая удобна для избирателей. Во всех сферах общественной жизни появляются новые технологии в повседневности. И избирательный процесс тому не исключение.

- ДЭГ даст на предстоящих выборах возможность проголосовать тем гражданам, которые не смогут прийти на избирательный участок, - говорит политолог Анастасия Матюсова. - Чем больше технологию будут применять, тем больше людей поучаствуют в голосовании. Популярность подобного вида голосования связана в том числе с массовой цифровизацией услуг, под ее влиянием развивается формат онлайн-голосования.

- ДЭГ - удобный способ голосования, система уже прошла адаптацию, зарекомендовала себя, - считает директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина. - Довольно большой процент избирателей переходит на электронное голосование.