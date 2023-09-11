Ставка на карту «Тройка»: С ней можно ходить в музеи, получать скидки в магазинах и кататься на речном трамвае

Одна поездка на метро, трамвае или автобусе с записанным на карту «Тройка» билетом «Кошелек» получится экономнее Фото: Андрей АБРАМОВ

На «Тройку» нее можно записать билеты «Единый» или абонементы на пригородные электрички. А ещё с картой можно сэкономить не только на поездках по городу, но и в магазинах. Плюс к этому получать и другие бонусы. Внимание! Для этого нужно пользоваться на «Тройке» билетом «Кошелек». Максимальная сумма пополнения баланса по такому билету - 10 тысяч рублей. Затем можно тратить ее там, где принимают оплату по этой карте. Рассказываем, чем она может быть полезна.

С «КОШЕЛЬКОМ» - ДЕШЕВЛЕ

Одна поездка на метро, трамвае или автобусе с записанным на карту «Тройка» билетом «Кошелек» получится экономнее, чем при покупке талончика на одну-две поездки в кассах наземного транспорта и подземки. Например, с «Кошельком» поездка обойдется в 50 рублей, по билету «Единый» - в 62 рубля, при оплате бесконтактной банковской картой или смартфоном - 56 рублей.

СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА

По записанным на карту «Тройка» билетам доступны бесплатные пересадки на столичном наземном транспорте. Для этого нужно привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или сайте метро. Через 12 часов после того, как привяжете карту «Тройка», можно будет пользоваться свободными пересадками. После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно.

БЕСПЛАТНО ПРОКАТИМСЯ ПО РЕКЕ

На речном электросудне по маршруту «Киевский вокзал - Сердце столицы» действует бесплатный проезд для тех, кто пользуется абонементами «Тройка» на 90 и 365 дней. Им не нужно ничего дополнительно оплачивать на таком транспорте. Кроме того, бесплатно могут кататься и дети до семи лет в сопровождении взрослого. Остальным за поездку придется выложить 150 рублей.

Напомним, регулярные речные трамваи курсируют ежедневно с 7.00 до 22.00 между причалами Киевский и Сердце Столицы с остановками на причалах Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион и Кутузовский. В будущем появятся и другие остановки.

ИДЕМ НА КАНАТКУ, В ЗООПАРК И МУЗЕЙ

Некоторые услуги и сервисы можно погасить с баланса билета «Кошелек» на «Тройке». Нужно лишь заранее пополнить карту. Затем для оплаты услуг и прохода достаточно приложить «Тройку» к считывающему устройству в кассе или на турникете. Необходимая сумма спишется с карты автоматически. Например, так можно оплатить проезд:

- в «Аэроэкспрессе», приложив «Тройку» к желтому кругу в верхней части турникета;

- на канатной дороге на Воробьевых горах. Проход открыт на верхней («Воробьевы горы», ул. Косыгина, д. 28) и нижней («Лужники», Лужнецкая наб., д. 24, стр. 1) площадках;

- на прогулочном теплоходе по Москве-реке в кассах причалов «Коломенское», «Большой Устьинский мост», «Киевский вокзал» и «Парк Горького». На причалах без касс можно купить поездку прямо на борту теплоходах с символикой карты «Тройка».

Ещё с помощью «Тройки» принимают оплату:

- за полный взрослый билет для прохода на постоянную экспозицию в главном здании и на сменные выставки в музее имени Пушкина (ул. Волхонка, д. 12);

- за подземную парковку в парке «Зарядье», а также проход на площадки и мероприятия Медиацентра, Заповедного посольства и Подземного музея со скидкой 5% (ул. Варварка, д. 6, стр. 1);

- за входной взрослый билет в Московский зоопарк. Его можно купить в терминале в «Сувенирном магазине» (ул. Б. Грузинская, д. 1).

ШОПИНГ С ЭКОНОМИЕЙ

Пассажиры с билетами «Кошелек» и проездными билетами на 60 поездок и без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней могут пользоваться программой лояльности «Город». Достаточно зарегистрировать свою карту на сайте или в мобильном приложении для iOS или Android. Здесь нужно указать личные данные, номер своей карты «Тройка», а также две последние станции метро, на которых по ней оплатили вход. Затем на ваш счет на этой карте будут начисляться бонусы:

- за пополнение карты «Тройка» или запись проездных билетов на сумму более 250 рублей - 3% от суммы пополнения;

- за покупки в магазинах города, если показать кассиру перед оплатой карту «Тройка» или ее электронный аналог - до 30% от стоимости покупок;

- за покупки в интернет-магазинах при переходе на сайты партнеров непосредственно с сайта программы или из мобильного приложения «Город» - до 50% от стоимости покупок.

Бонусы можно обменивать на скидки у партнеров или пополнять ими карту «Тройка» по курсу 1 бонус = 1 рубль (подробнее - на сайте).

КСТАТИ

В приложении «Метро Москвы» можно на 14 дней заморозить срок действия годового абонемента на карте «Тройка». Неиспользованные дни сохранятся и прибавятся к общему сроку действия билета. Это удобно, например, при отъезде из города в отпуск или на дачу, во время болезни.

Чтобы подключить такую функцию, нужно:

- обновить приложение «Метро Москвы»;

- привязать карту «Тройка» с годовым абонементом на ней в личном кабинете;

- выбрать билет «Единый 365», нажать «Заморозить» и указать даты.

После того, как срок заморозки истечет, надо записать продление на 14 дней в автомате по продаже билетов или с помощью телефона на операционной системе Android с NFC.

Внимание! Проездной можно «отключить» один раз на 14 дней. Для этого до конца действия годового абонемента должно остаться не менее 30 дней. Продление на карту нужно записать не позднее чем за 10 дней до конца действия абонемента. Заморозка отключится, если во время ее действия совершить поездку по абонементу.